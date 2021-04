Mario Delgado y Salgado Macedonio contra el INE: la fuerza política de Morena marchará en CDMX

(Foto: Twitter@mario_delgado)

Mario Delgado, presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se unió la noche de este martes al plantón que mantienen simpatizantes de dicho partido en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en apoyo al aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Félix Salgado Macedonio, en entrevista con los medios de comunicación, indicó que este miércoles a las 8 de la mañana partirá con una comitiva con rumbo hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esto con el objetivo de exigir la restitución de su candidatura.

A través de redes sociales, el líder morenista dijo que su participación en el plantón tiene como objetivo “hacer que se respete el derecho del pueblo de Guerrero a decidir”. De igual forma, resaltó que se unirá a la comitiva que se dirija al TEPJF.

“Estamos en el plantón afuera del @INEMexico apoyando la lucha por la democracia y la defensa de la esperanza. Mañana a las 8 partiremos rumbo al @TEPJF_informa a exigir que se haga justicia y se respete el derecho del pueblo de Guerrero a decidir. @FelixSalMac”, escribió Delgado en su cuenta de Twitter.

“No les gusta que les hayamos apretado el cinturón, que les hayamos quitado sus excesos, sus abusos, sus privilegios. Se amparan para ganar más que el presidente de la República, por eso le ayudan al PRIAN, por eso le ayudan a sus jefes de la Mafia del Poder, porque no les gusta la austeridad republicana, porque no les gusta que los recursos vayan al pueblo y porque no les gusta que por primera vez en muchos años nuestro país tiene un presidente demócrata con una gran convicción que les está poniendo el ejemplo”, declaró Delgado con un megáfono a las afueras del INE en la capital mexicana.

(Foto: Facebook @Félix Salgado Macedonio)

Cerca de las 21:00 horas, Félix Salgado Macedonio arribó a las instalaciones del INE con el objetivo de esperar su turno con los magistrados del tribunal electoral, ante los que deberá comparecer en los próximos días para defenderse por el retiro de la candidatura al señalarlo de no presentar comprobantes de gastos de precampaña.

En entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión, Salgado Macedonio aseguró que tiene confianza de que el TEPJF proceda apegado al derecho, ya que “no hay razón para que me retiren la candidatura en Guerrero, por lo que el INE actuó de manera sesgada, tendenciosa y obedeciendo alguna consigna política”.

En caso de que el Tribunal falle en su contra, Salgado Macedonio dijo que no aceptará el resultado, porque en ningún momento “ha violentado la Constitución”.

“Nosotros vamos a recurrir a todo lo legal, a todo lo jurídico. Vamos a trabajar de manera conjunta en Guerrero y en la Ciudad de México. De una vez se los digo, si no soy candidato, ellos no van a seguir acá, tienen que caer, van a caer”, sentenció Salgado Macedonio contra el Instituto Nacional Electoral.

Respecto a los señalamientos en su contra por abuso sexual y violación, Salgado Macedonio se dijo respetuoso del movimiento de las mujeres y los derechos que ellas han conseguido a lo largo de la historia.

“Yo soy aliado del feminismo, las respeto, pero todo esto ha sido pura calumnia y no voy a caer en eso, es pura guerra sucia en mi contra”, concluyó Salgado Macedonio ante los medios de comunicación que siguen la cobertura del plantón a las afueras del Instituto Nacional Electoral.

SEGUIR LEYENDO