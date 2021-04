Presencia de tiburones alarmó a turistas y pobladores en playa de Oaxaca

Avistamiento inusual de tiburones en Oaxaca Video: @felipejaviercg

Esta semana, una pareja de tiburones sorprendió a pescadores y turistas, pues los animales se acercaron más de lo usual a la orilla de la playa Mermejita, en Mazunte, perteneciente a la jurisdicción de Santa María Tonameca, Oaxaca.

Un video difundido en redes sociales muestra a una pareja de tiburones que nada muy cerca de la playa, conducta poco habitual en este tipo de animales, que no suele acercarse tanto a la costa. Ante las vacaciones de Semana Santa y la llegada de turistas, los habitantes de la costa pidieron la intervención de autoridades.

Aunque no se registran antecedentes de ataques de tiburones en la playa semivirgen, los pobladores prefirieron llamar a las autoridades para prevenir que los visitantes se metan a nadar y ocurra algún accidente.

(Foto: captura de pantalla Tw/@felipejaviercg)

Fabiola Méndez Avalos, directora de Turismo de Tonameca, comentó en entrevista con Excélsior que el avistamiento de tiburones en esta temporada se debe a la presencia de sardinas, el alimento favorito de tiburones, es por ello que no atacan a los humanos porque tengan hambre, sino porque los confunden con su presa.

“A través de los salvavidas se recomienda no ingresar a esa playa virgen, para no llamar su atención; finalmente, están en su hábitat (los tiburones), y los humanos somos los intrusos”, dijo.

Mazunte es un pequeño pueblo sobre la costa del Pacífico en Oaxaca que en 2015 fue declarado por la Secretaría de Turismo (Sectur) “Pueblo Mágico”. Cabe mencionar que es considerado así por tener las siguientes características:

- Conserva atributos simbólicos y una bella arquitectura.

- Es protagonista de hechos trascendentales y leyendas.

- Pueblo muy antiguo por su historia y cultura.

- Una cotidianidad intacta.

- Sus habitantes mantienen sus costumbres y tradiciones.

Mazunte es conocido por contar con santuarios de conservación de tortugas, además de ser solicitado, junto con más playas de Oaxaca, por surfistas por su gran oleaje.

(Foto: Reuters/Jose de Jesus Cortes)

Otra de las playas de esta entidad que en los últimos meses ha desatado polémica es Zipolite, playa que por su clima, vegetación, fauna y variedad culinaria, es famosa por tener un área nudista.

El subsecretario de salud, Hugo López Gatell, ha sido criticado duramente en redes sociales justo por ir de vacaciones a dicha playa paradisiaca, luego de pedir a diario el apoyo de las y los mexicanos para no salir de casa y evitar contagios de COVID-19.

El subsecretario tuiteó desde su cuenta este mensaje para alertar a la población sobre el riesgo que implica salir en estas fechas, debido a la contingencia sanitaria que apremia a la república mexicana, pero la mayoría de respuestas que obtuvo fueron mensajes de enojo.

“Es fácil decirlo cuando tú ya saliste de vacaciones, los mexicanos que llevamos un año encerrados saliendo solo a comprar productos básicos estamos hartos porque ustedes no son capaces de dar recomendaciones claras y un buen ejemplo de responsabilidad y congruencia”, destacó una internauta.

En este sentido, algunos puntualizaron que no tenía autoridad para pedirles que se quedaran en casa, cuando en diciembre se fue de viaje a Oaxaca y recientemente se le captó en un área pública de la Ciudad de México, aún cuando había mencionado que salió positivo en la prueba de detección para el virus SARS-CoV-2.

“Con todo respeto ha sido usted el peor ejemplo. No tiene autoridad moral para pedir lo que no ha hecho. Pochutla y Zipolite en diciembre y recientemente con todo y COVID en la Condesa...qué le digo. Yo he sido más responsable que usted, no más eso le digo y no soy antiamlo”, le contestó otro usuario.

