“Afecta el proceso legislativo”: Diputados volvieron a impugnar por suspensión a Ley de la Industria Eléctrica

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que interpuso una segunda impugnación contra la suspensión definitiva a la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), interpuesta por jueces federales.

Este viernes por la noche, el militante de Morena escribió en su cuenta de Twitter que la decisión del Poder Judicial “afectó el trabajo del Poder Legislativo”, violando las reglas del debido proceso.

La suspensión definitiva de la Ley de la Industria Eléctrica afecta el proceso legislativo que llevó a cabo la @Mx_Diputados, por lo que hoy se interpuso un recurso de revisión. La decisión del Juez transgrede la Ley de Amparo y genera perjuicio al interés social

Además, señaló que el juez optó por inobservar lo resuelto por los Magistrados, quienes indicaron que la suspensión no era procedente para quien no la solicitó, sino solamente aplicaba para quien la pidió expresamente.

El Juez de Distrito generalizó indebidamente las sentencias sin apegarse al principio de relatividad. El Juez de Distrito no cuenta con facultades para impedir que se lleve a cabo la Ley de la Industria Eléctrica en todo el país porque sigue vigente en el sistema jurídico nacional

Por ello, solicitó un recurso de revisión ante la suspensión de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que el pasado 20 de marzo, la Cámara de Diputados ya había presentado una primera queja procesal ante el Juzgado Segundo de Distrito porque consideró que el juez Juan Pablo Gómez Fierro extralimitó en sus funciones y las suspensiones que otorgó contra la reforma de ley solamente causaba efectos para los actores que se quejaron, y no para efectos generales, como ocurrió, porque esto pone en ventaja a quienes no interpusieron recursos contra el decreto presidencial.

“Nosotros estamos manifestando en ese recurso es que esa suspensión, que otorga el juez, con sus facultades, no puede tener efectos generales para todos los demás actores que no solicitaron el amparo. Nosotros consideramos que se excedió de sus atribuciones porque la ley no lo faculta a hacer eso, por eso presentamos el recurso de queja”, declaró entonces Luis Genaro Vázquez, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

Suman 84 suspensiones definitivas y contando

En las últimas horas, dos jueces federales concedieron ocho suspensiones definitivas más en los juicios de amparo que interpusieron empresas y organizaciones ambientalistas contra dicha reforma presidencial, con lo que ya suman 84.

El titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, otorgó cuatro medidas cautelares, una de ellas a la ambientalista Greenpeace.

En su juicio de amparo, Greenpeace consideró que los cambios aprobados a la Ley de la Industria Eléctrica traen como “consecuencia el desplazamiento de la utilización de fuentes renovables por fuentes más contaminantes; además de que no se promueve la utilización de energías limpias, permitiendo que el Estado Mexicano pueda incumplir con los compromisos sobre cambio climático que ha adquirido”.

El juez Peza destacó que del análisis preliminar de los actos reclamados, “generan indicios suficientes para concluir que la ejecución de los actos reclamados podrían priorizar la producción y el consumo de energías fósiles, con la consecuente afectación del medio ambiente, debido a la cantidad de gases y compuestos de efecto invernadero que producen, y que podría dañar el derecho que tienen las personas en general a disfrutar de un medio ambiente sano y de una buena salud”.

En tanto, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó otras cuatro suspensiones definitivas a las empresas Solar Park Viborillas; Eurus, y a Energía Renovable del Istmo II.

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones declaró sin materia los recursos de queja que interpusieron la Cámara de Diputados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para impugnar la suspensión provisional que se les concedió a las empresas, misma que quedó sin efectos luego de que los jueces otorgaron la definitiva.

Qué busca AMLO con la LIE

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía por encima de otros participantes del mercado.

Y es que la empresa dirigida por el polémico Manuel Bartlett reportó que en 2020 tuvo pérdidas netas por casi 80 mil millones de pesos. La CFE no había entregado números en rojo desde 2015, de acuerdo con la información que detalla la propia compañía y es recopilada por Bloomberg.

Además, tiene que pagar grandes deudas. En su informe 2020 a inversionistas destacó un perfil de vencimiento de deuda por 50 mil 349 millones de pesos para este 2021.

Para eso puede resultar útil devolver a la empresa eléctrica un monopolio con la nueva ley. Si en la práctica es otra vez la única que cobra la electricidad a los mexicanos, suben las oportunidades de recibir ingresos. Sin importar cómo sea producida esa electricidad.





