“Toco madera” en contra de una tercera ola de COVID: AMLO aseguró que aceleraron la vacunación en el país

Imagen de archivo (FOTO: JUAN CARLOS CRUZ/CUARTOSCURO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México se está apurando a vacunar a su población contra el COVID-19 ante una posible “tercera ola” de la enfermedad, por lo que reiteró su agradecimiento a las farmacéuticas y a los gobiernos de Argentina, Rusia, China, de la India y de los Estados Unidos, por el envío de las vacunas para que nuestro país tenga las dosis suficientes para inmunizar a su población, pero hizo especial énfasis en el apoyo del presidente norteamericano Joe Biden.

Al inaugurar el Hospital General de Gómez Palacio, Durango, y acompañado por el gobernador estatal, José Rosas Aispuro, López Obrador recordó que durante las dos llamadas que ha sostenido con su homólogo estadounidense, le hizo la petición formal de que pudiera apoyar a México con el envío de los biológicos contra el coronavirus.

“(...) Estaba yo en Monterrey y le plantee (a Biden) que si nos podían ellos ayudar dándonos vacunas, me dijo que iba a ver porque ellos también tenían el compromiso con su pueblo.. Me dijo déjame analizarlo, que se pongan de acuerdo los grupos de dos países, se pusieron de acuerdo los grupos, hace como un mes poco menos volví a conversar con él pero para nosotros era muy importante tratar el tema de las vacunas. Pero ya me dijo, te tengo buena noticias, pero todavía no se resuelve el asunto pero consideramos que en política a veces se requiere el sigilo para no alebrestar, que no se echen a perder las cosas buenas. Hubo un tiempo de silencio y ya hace poco resolvieron que nos iban a mandar 2 millones 700 mil dosis de vacunas de AstraZeneca. Ya mañana llegan más de 1 millón y el jueves llega el resto. Entonces nos están llegando ya las vacunas y vamos a poder vacunar a todos los mexicanos”, señaló.

REUTERS / Carlos Jasso/ Foto de archivo

El mandatario mexicano aseguró que se está avanzando en la vacunación y destacó que ya se cuentan con 140 millones de dosis de la vacuna, por lo que aseguró “muy pronto vamos a vacunar a todos los mexicanos”.

“Se está avanzando en la vacunación. Ya tenemos resuelto el abasto de vacunas. ya se han contratado vacunas para 140 millones de dosis y ya se tiene asegurado que pronto, muy pronto vamos a vacunar a todos los mexicanos, vacuna universal y gratuita, nada más cuando nos toque porque empezamos vacunando a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud que están tendiendo a enfermos contagiados por COVID, están arriesgando su vida por salvar vidas (...) ya estamos por terminar de vacunarlos a todos hasta en una segunda dosis”, destacó.

López Obrador resaltó que ahora ya se está vacunando a todos los adultos mayores, ya que destacó, de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas, si se inmuniza a esa parte de la población, se reduce hasta en un 80% la mortalidad relacionada con el COVID-19.

“(...) Por eso nos estamos apurando, yo creo que vamos a poder tener vacunados aún con una dosis para mediados de abril, a todos los adultos mayores. ¿Por qué nos apura? Porque no queremos que se nos presente, no deseamos y toco madera aunque sea plástico (golpeó el atril), no deseamos un repunte porque hay esa amenaza como está sucediendo en algunos otros países, donde nosotros vamos para abajo en contagios y ya está una nueva ola en otros países de Europa, también de nuestra América. Entonces tenemos que aprovechar ahora a vacunar lo más rápido, lo más pronto posible. Afortunadamente contamos con el apoyo de las farmacéuticas y agradecemos también mucho a los gobiernos de Argentina, China, Rusia, la India y Estados Unidos”, resaltó.

Imagen de archivo (Foto: Cortesía Presidencia)

López Obrador reiteró la importancia de regresar a las clases presenciales, por lo que insistió en que los maestros del país tiene que ser el siguiente grupo en la lista de vacunados.

“No descartamos luego la vacunación a maestros porque necesitamos regresar a la escuela, necesitamos regresar a la educación presencial. No es lo mismo la educación a distancia, se ha hecho un esfuerzo, pero hace falta el regreso a clases. Si es posible, va a depender de la disponibilidad de vacunas, hacerlo antes de que concluya el ciclo escolar. Estamos hablando ya con autoridades municipales, estatales, con maestros, maestras, con padres de familia; para ir poco a poco regresando a clases y posteriormente a toda la población”, enfatizó.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó la labor del gobernador de Durango, a quien calificó como “muy perseverante” ya que hace muchos gestionamientos en beneficio de su población, por lo que puso como ejemplo la edificación del Hospital General de Gómez Palacio.

