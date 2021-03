Incendios en CDMX: altas temperaturas y sequía provocaron un infierno en el cerro del chiquihuite

Alrededor de las 20:00 horas comenzó el siniestro (Foto: Twitter/MIRIAMGTZSAL)

La tarde de este 25 de marzo, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México informó sobre un incendio registrado en la zona centro del cerro del Chiquihuite, en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Alrededor de las 20:00 horas, la institución medioambiental publicó en sus redes sociales la detección del siniestro, y anunció el envío de brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales (CORENADR).

“#AlMomento: Se reporta #IncendioForestal en la zona del Cerro del Chiquihuite, alcaldía Gustavo A. Madero. Brigadistas de nuestra #CORENADR acuden al lugar”, escribieron.

Posteriormente, a las 20:30 horas, la SEDEMA aseguró que las llamas habían llegado a los límites entre la CDMX y el Estado de México, pero se mantuvo bajo control y comenzarían con las labores de liquidación del fuego.

“#AlMomento: Brigadas de nuestras #DGSANPAVA y #CORENADR combaten un #IncendioForestal en los parajes Tlapexco y San Martín, entre los límites del Estado de México y Ciudad de México, actualmente está bajo control y se realizan trabajos de liquidación”, redactó la secretaría desde su cuenta de Twitter.

Brigadistas controlaron el siniestro pocos minutos después (Foto: Twitter/SGIPC_CDMX)

Las altas temperaturas y sequías registradas en las últimas semanas en la capital del país lograron provocar varios incendios forestales en algunas demarcaciones del sur de la CDMX.

Este mismo jueves, la SEDEMA registró dos siniestros en la alcaldía Tlalpan alrededor de las 11:00 horas. Uno fue en el paraje Tetequilo, y el segundo en kilómetro 41 de la Carretera Federal México-Cuernavaca.

Personal de la CORENADR inició los trabajos de sofocación, y a las 22:00 horas se reportó un avance del 60 por ciento.

“#AlMomento: Bigadistas de nuestra #CORENADR continúan con los trabajos para liquidar un #IncendioForestal en el paraje Tetequilo, en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Se reporta un avance del 60% en los trabajos de liquidación”, refirieron en redes sociales.

Bomberos y brigadistas sofocaron los diversos incendios en CDMX (Foto: Twitter/Bomberos_CDMX)

También este día, en la colonia Santa Cruz Acapixtla, ubicada dentro de la alcaldía Xochimilco, el Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de la CORENADR se movilizaron a la zona para sofocar las llamas. Los trabajos finalizaron alrededor de las 22:00 horas, cuando informaron que extinguieron el incendio.

Cabe recordar que la temporada de calor en México generó un incendio en la GAM el pasado miércoles 17 de marzo. Vecinos de la alcaldía y del municipio de Tlalnepantla reportaron un siniestro de esta naturaleza en el Vaso Regulador de Carretas.

A través de redes sociales, distintas personas notificaron sobre el fuego a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, pues de acuerdo con lo señalado las llamas se propagaban rápidamente por el pastizal que lucía sumamente seco.

Los incendios en Nuevo León obligaron a evacuar a mil cien personas en 15 comunidades de la zona (Foto: Webcams de México)

Sin embargo, uno de los estados más afectados por estos incidentes ha sido Nuevo León, pues el incendio forestal que azota desde hace más de una semana a la Sierra de Santiago se volvió incontrolable en la madrugada de este jueves. Los fuertes vientos del Frente Frío 44, que batieron a 90 km/h, dificultaron las labores de extinción, y el fuego se expandió con ferocidad hacia el oriente del estado, afectando rápidamente a zonas montañosas de Montemorelos y Linares.

Según informó el jefe de gobierno de la entidad, Jaime Rodríguez “El Bronco”, el avance del siniestro obligó a evacuar a mil cien personas en 15 comunidades de la zona.

“Aviso importante @PC_NuevoLeon me informa que el fuego ha avanzado en la Sierra de Santiago debido a fuertes vientos. Para proteger a las familias se están evacuando a más de 800 personas en las comunidades: San Isidro, El Alto, Laguna, El Charro, Tejocote, El Pinal y El Hondable. Les pido por favor que no suban a la zona evacuada. NO hay acceso. Las familias están seguras en el Hotel Cola de Caballo, y en todo momento estaré al tanto de su situación con todos los cuerpos de auxilio”, escribió en la noche del miércoles el gobernador.

