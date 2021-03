Examigo de AMLO, preso por huachicoleo y ahora cercano a García Cabeza de Vaca: el polémico candidato del PAN en Tamaulipas

Andrés Manuel López Obrador junto a Miguel Ángel Almaraz Maldonado (Captura de pantalla)

Seis años estuvo preso por delito de huachicoleo. Ahora es el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a una presidencia municipal del estado norteño de Tamaulipas, una zona que precisamente se da mucho para cometer ese crimen, por los grandes ductos de combustible y gas con los que cuenta. Se trata de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, un examigo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que ahora, según lo señalan, es bastante cercano al gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Almaraz Maldonado, cuenta con el visto bueno de García Cabeza de Vaca, según señala el portal EMEEQUIS, y va por la alcaldía del municipio de Río Bravo, que está precisamente en la frontera con Texas, Estados Unidos, y además forma parte de la región conocida como Cuenca de Burgos, que es basta en yacimientos petroleros y de gas natural.

Por esos recursos, es un zona –de hecho– de asentamiento y disputa de organizaciones criminales el Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes se dedican al huachicoleo de los ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Y hay más casualidades... el actual gobernador de Tamaulipas se encuentra bajo investigación de la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda –junto con otros altos funcionarios, también panistas, de esa entidad– por su supuesta participación en delitos de robo de combustible, delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. A todos se les investiga por supuestamente extraer dicho combustible para revender gasolina en Texas. Incluso ahí el gobernador tienen varias propiedades, lo que también está bajo indagación.

Miguel Almaraz ya había buscado antes la alcaldía de ese municipio, pero con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue dirigente estatal, en Tamaulipas, entre 2007 y 2009. En ese entonces era considerado el hombre fuerte de Andrés Manuel López Obrador en la frontera tamaulipeca.

De acuerdo con dicho medio, por ahí de 2006, cuando AMLO ya se había autoproclamado “presidente legítimo” –luego del fraude que acusó llevó al panista felipe Calderón a la presidencia mexicana– el tabasqueño acostumbraba ir a comer a la casa de Almaraz Maldonado.

Periodistas locales consultados por ese portal aseguran que en aquel tiempo, cuando Andrés Manuel realizaba giras de su “gobierno legítimo” por la Cuenca de Burgos, toda la organización –desde la logística de sus encuentro con el pueblo hasta las citas con los periodistas locales que buscaban su beneplácito– estaba a cargo de Almaraz Maldonado, quien además se jactaba de dicho vínculo.

Pero todo cambió en el año 2009. El 31 de marzo para ser exactos, que fue cuando Almaraz, junto con otro líder perredista, fueron arrestado por policías federales acusados de estar coludidos con el grupo criminal de Los Zetas en el delictivo negocio de la reventa de combustible “ordeñado” en los ductos del gobierno mexicano.

Eso marcó el fin de la amistad de Miguel Almaraz con López Obrador.

En ese momento la entonces Procuraduría General de la República concluyó que los detenidos fueron los responsables de un desfalco a Pemex por más de 750 millones de pesos, y como evidencia la dependencia argumentó 149 cuentas bancarias con las que supuestamente lavaban las ganancias de dicha actividad delictiva.

Almaraz Maldonado fue encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social 4, con sede en Tepic, Nayarit, hasta enero de 2015, cuando un magistrado resolvió su liberación. Aunque cabe subrayar que no fue porque el experredista fuera inocente, sino que hubo fallas en el debido proceso de su causa e incluso se violaron derechos humanos del acusado.

Una de las fuentes locales consultadas por EMEEQUIS aseguró que en el municipio de Río Bravo es bien conocido el negocio del combustible “ordeñado”, así como la relación de Miguel Almaraz con el suegro de Francisco García Cabeza de Vaca, llamado José Ramón Gómez Reséndez, un empresario señalado ya también por huachicolero.

Al parecer Almaraz Maldonado sueña con ser el presidente municipal de Río Bravo. Y es que en 2018 se fue por la vía independiente y perdió. Después, antes de Acción Nacional buscó al mismo Morena, que lo rechazó por sus antecedentes.

“Me hubiera encantado por Morena, pero no me dieron entrada”, fue lo que el mismo Almaraz expresó a través de su cuenta de Facebook al responder uno de los comentarios en contra de su candidatura panista. “El PAN me ofreció la candidatura”, agregó.





