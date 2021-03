La razón por la que Félix Salgado Macedonio canceló un evento de campaña en Taxco

Félix Salgado Macedonio canceló mitin en Taxco (Foto: Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, canceló un mitin que se tenía previsto para la gira de campaña promocional de su persona como futuro jefe del ejecutivo local de la entidad.

A través de redes sociales, el señalado como presunto violador afirmó este miércoles 17 de marzo que no existían las condiciones adecuadas para llevar a cabo el evento.

“Ante la falta de condiciones para poder llevar a cabo el evento programado para el día de hoy por la tarde en Taxco, hemos decidido posponer dicha actividad hasta nuevo aviso, considerando que hay grupos cuyos intereses y fines son los de crear inestabilidad social y política en nuestro estado”, expresó en Facebook.

El candidato al estado de Guerrero, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio (d), arranca su campaña electoral, este sábado, en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

Ante este señalamiento, el senador con licencia por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llamó a los gobiernos municipal, estatal y federal para que existan las condiciones apropiadas para que él pueda propagar su agenda política en la entidad.

“Hago un atento llamado a los tres niveles de gobierno, a fin de que se genere el ambiente propicio para poder llevar a cabo un proceso electoral pacífico y en armonía”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la paz en la entidad en pro de la democracia, para lo que estimó que “hoy más que nunca nuestro estado requiere de la paz y la unidad de todos nosotros para salir adelante. Guerrero merece eso y más”.

Adal Ramones analiza pelea de Félix Salgado (Video: YouTube / @Ruben Zavala)

El militante del partido magenta no lo mencionó, pero entorno a su candidatura existe un encono social por las denuncias por abuso sexual que existen en su contra, mismas que han movilizado a cientos de mujeres a través de colectivos feministas que han condenado la candidatura de Salgado Macedonio como gobernador.

Desde que se anunció la posible candidatura del ex diputado del PRD a la gubernatura, un grupo de mujeres se manifestó afuera del edificio central de Morena para exigir que se bajara de la contienda. Durante su protesta gritaron consignas contra el ahora candidato y dejaron cabezas de puerco en las afueras del domicilio en la colonia Roma.

En cuanto a los casos, se sabe que existen cinco señalamientos formales contra el político; sin embargo, uno perdió acción penal bajo el argumento de prescripción, lo cual quiere decir que la presunta falta perdió seguimiento por parte de las autoridades porque como ocurrió hace tanto tiempo, el castigo consecuente al delito, en caso de ser culpable, transcurrió en el tiempo señalado.

Basilia Castañeda, presunta víctima de Salgado Macedonio, dejará de darle seguimiento al caso de su presunta violación cuando era menor de edad (Foto: captura de pantalla)

El pasado 1 de marzo, Jorge Zuriel de los Santos, titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), detalló lo relacionado a la denuncia interpuesta por Basilia Castañeda, la presunta víctima de violación que no podrá seguir con el caso.

En una conferencia de prensa, De los Santos Barrila especificó que en la fiscalía que dirige hay dos denuncias en contra del senador con licencia de Morena, una continúa en proceso de “perfeccionamiento” y la otra ya no tiene vigencia jurídica.

Durante la indagatoria, se descubrió que la presunta felonía realizada por el candidato a gobernador ocurrió en diciembre de 1998, hace 22 años, motivo por el cual la FGE procedió conforme a derecho y aclaró que dicho caso prescribió.

Mario Delgado continúa su apoyo a Félix Salgado en Morena (Foto: Twitter @FelixSalMac)

“Entre esa fecha y la presentación de la denuncia, operó la prescripción de la acción penal”, explicó el fiscal local respecto a la carpeta de investigación 12030270400032070121 en contra de Salgado Macedonio.

Por su cuenta, la presunta víctima dijo que ya no dará seguimiento al caso ni apelará la decisión de la fiscalía. La presunta agraviada detalló que a pesar de que el abogado Javier Olea la represente pro bono (sin cobrarle), le resulta insostenible proseguir con el caso.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar. Sin embargo, dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia”, abundó.

