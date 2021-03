WhatsApp: en qué modelos de iPhone dejará de funcionar la aplicación

La compañía WhatsApp dio a conocer que la aplicación dejará de funcionar en modelos de iPhone que no cuenten con un sistema operativo iOS 10 o posterior, (Foto: Wiki Commons)

La compañía WhatsApp dio a conocer a través de un comunicado, que la aplicación dejará de funcionar en modelos de iPhone que no cuenten con un sistema operativo iOS 10 o posterior, por lo que recomendó usar la versión más actualizada del sistema. Se prevé que esta nueva actualización ofrecerá una mejor funcionalidad en los mensajes, la búsqueda de stickers con texto y nuevos emojis.

“No restringimos de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte si el iPhone tiene una versión modificada del sistema operativo”, informó la empresa a través de su página oficial.

Además, los usuarios de teléfonos móviles con sistema iOS 9, versión inaugurada en 2015, no podrán instalar WhatsApp. Quienes cuenten con una versión anterior no perderán acceso a la app si esta ya está instalada, sin embargo, esta comenzará a perder funcionalidades.

Los usuarios con teléfonos móviles con sistema iOS 9, versión inaugurada en 2015, no podrán instalar WhatsApp (Foto: Robert Günther/dpa)

Algunos de los equipos que no podrán actualizar la última versión de WhatsApp son aquellos anteriores al iPhone 4s, los cuales solo cuentan con actualizaciones hasta la versión iOS 9.3.6, una versión anterior a la requerida para instalar las modificaciones de la aplicación. Asimismo, las actualizaciones del sistema no podrán ejecutarse en productos como el iPad 2 y 3, e iPad mini 1 y el iPod touch 5G.

En contraparte, los dispositivos Apple antiguos que cuentan con iOS 10 son los iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7, así como el Plus SE. Cabe destacar que todos los modelos a partir del iPhone 5 pueden actualizar su sistema hasta el iOS 10.3.4.

Para saber el sistema operativo de los dispositivos, se puede ingresar al Menú, ir a la sección de “Configuración” y luego a “General”, posteriormente, elegir la opción de “Información” y ver cuál es la versión del software.

Se espera que Apple lance en el mes de septiembre su última actualización del sistema, iOS 15. De acuerdo con información de medios especializados en tecnología, la próxima versión del software apuesta por la personalización y algunas de sus novedades podrían ser el modo presentación en FaceTime. También se habla de que los widgets podrían aparecer en la pantalla de bloqueo, una ampliación del surtido de aplicaciones a elegir por defecto y una aplicación exclusiva para realidad aumentada.

Se prevé que esta nueva actualización ofrecerá una mejor funcionalidad en los mensajes, la búsqueda de stickers con texto y nuevos emojis (Foto: Andrew Harrer/Bloomberg)

Por su parte, en las últimas actualizaciones de WhatsApp, se encuentran nuevas medidas de privacidad y de seguridad, tanto para los mensajes, como para las copias de seguridad que se cargan en la nube. Además, la aplicación permitirá a los usuarios establecer una contraseña con el fin de proteger la información de chats y archivos multimedia que se hayan guardado en la nube, evitando el acceso a estos datos por parte de terceros.

Información de la revista Semana asegura que la plataforma también incluirá mensajes que se autodestruyen. Estos mensajes, también conocidos como “mensajes temporales”, podrán eliminarse automáticamente después de siete días de haber sido enviados, dicha opción podrá ser utilizada en chats grupales o entre usuarios que activen esa función en sus teléfonos celulares.

Otra novedad que podría llegar a WhatsApp, es la reproducción de notas de voz a mayor velocidad, tal y como ocurre en la plataforma de mensajería Telegram. Esto lo informó hace unas semanas WeBetaInfo, sitio web lanzado en 2017 que informa y analiza las novedades de WhatsApp.

