López-Gatell contó cómo se usarán las dosis devueltas por Nuevo León y Tamaulipas

Luego de que los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León rechazaran un paquete de vacunas contra COVID-19 por falta de congelación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la aplicación de dichos antígenos no implica riesgos médicos ni de eficacia.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario explicó que se registró un aumento de dos grados respecto a intervalo referencia de temperatura a la que debe permanecer el producto. Sin embargo, señaló que las pruebas de temoestabilidad a las que ha sido sometido el biológico han arrojado que este puede resistir a temperaturas de hasta 25 grados centígrados por 26 horas, “y no se afecta la potencia del producto”.

Esta observación que hacen nuestros colegas, el secretario de Salud de Nuevo León y la secretaria de Salud de Tamaulipas, es una exigencia sobre algo que está probado por la agencia de regulación sanitaria del país con pruebas formales de termoestabilidad y, desde luego, la excursión de temperatura, que fueron 10 grados por dos horas es una afectación mínima de las condiciones de transporte que no afectan la potencia

“Todas las vacunas y otros productos farmacéuticos que requieren refrigeración, son sujetos a un proceso de evaluación de termoestabilidad, un proceso de análisis sobre cuánto puede resistir, en condiciones incluso extremas, un producto farmacéutico, en este caso las vacunas, sin que se afecten sus propiedades”, explicó López-Gatell.

“Es llamativo la enorme resistencia que tiene la vacuna que puede resistir temperaturas de hasta 25 grados centígrados durante varias horas, casi más de un día, 26 horas de resistencia y no se afecta la potencia del producto”, agregó.

Aunado a esto, el hombre encargado de dar información a la población sobre la epidemia de coronavirus en el país indicó que el programa nacional de vacunación puede absorber los antígenos que fueron rechazados por las autoridades sanitarias de ambas entidades.

En tanto, señaló que la Secretaría de Salud federal respeta la decisión de los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, y aseguró que, a medida de que lleguen nuevos embarques al país, serán enviadas más dosis.

Sin embargo, respetamos a nuestros colegas secretario y secretaria de salud, y si ellos están expresando esta preferencia, de que los neoleoneses y los tamaulipecos no se vacunen por ahora, por lo menos la cantidad de dosis que prefieren no utilizar, es una decisión legítima, ellos deciden que no se vacunen estas casi 4,000 personas por el momento, se atrasará un poco y cuando lleguen nuevos embarques se les darán vacunas