“Perrona y mafiosa”: el romance entre un agente de la Fiscalía de la CDMX y la mujer a la que había arrestado

Un agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presumió a su novia en redes sociales y la describió como “perrona y mafiosa”.

El elemento, identificado como José “R”, de acuerdo con los reportes consultados por el reportero Carlos Jiménez, arrestó a una mujer “hace tiempo”. Sin embargo, terminó enamorándose de ella y hoy es su pareja sentimental.

A través de redes sociales como TikTok, informó el periodista en su cuenta de Twitter, difunde y publica fotografías con su novia y de dinero en efectivo.

A través de redes sociales como TikTok difunde y publica fotografías con su novia y dinero en efectivo

También de la capilla a Jesús Malverde, conocido como “el santo consentido y protector de los narcos” y ubicada en la calle Dr. José María Vertiz 118, esquina con la calle Dr. Liceaga, en la colonia Doctores, y música de narcocorridos.

Según las indagatorias de las autoridades capitalinas, el uniformado se encuentra bajo investigación por el delito de robo.

Por otro lado, una mujer policía fue asesinada por su pareja sentimental, quien también laboraba como agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Nancy Jaqueline Peralta Romero, de 35 años de edad, fue presuntamente arrojada por Gustavo “N”, de 27 años, desde el cuarto piso de un edificio de departamentos, donde vivían juntos, localizado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, antes de la caída se le escuchó pelear con su pareja, quien escapó del lugar.

"SE LUCE AGENTE de @FiscaliaCDMX CON SU NOVIA "PERRONA y MAFIOSA". Es el agente de @PDI_FGJCDMX José Rodríguez Serafín. Así se luce con la mujer q arrestó hace tiempo y q hoy es su novia. Narcocorridos, $, la capilla de Malverde… Y él está bajo investigación por robar a una víctima", escribió Jiménez en su cuenta de Twitter

El asesinato ocurrió durante la madrugada del miércoles 3 de marzo. Al edificio arribaron Nancy y Gustavo a bordo de una motocicleta: videos de cámaras de videovigilancia, difundidos a través de redes sociales, captaron el momento alrededor de las 22:00 horas.

Cámaras de seguridad del inmueble revelaron que, minutos antes de las 01:00 horas, el cuerpo de la víctima cae desde una piso del edificio. Momentos después de que Nancy fuera presuntamente arrojada, el mismo hombre con quien entró se aleja rápidamente de la edificación y se sube a su motocicleta para huir.

El reportero Antonio Nieto, en su cuenta de Twitter, señaló que Nancy Jaqueline “también daba clases en una universidad y estaba adscrita al sector Chapultepec, de la SSC de la Ciudad de México”. La Fiscalía capitalina, de acuerdo con La Prensa, abrió la carpeta de investigación CI-FIMH/H1/UI-1 S/D/00028/03-2021. Una de las líneas de investigación es por el delito de feminicidio.

También publica fotografías de la capilla a Jesús Malverde, conocido como "el santo consentido y protector de los narcos" y ubicada en la calle Dr. José María Vertiz 118, esquina con la calle Dr. Liceaga, en la colonia Doctores

Patricia Romero, tía de la víctima, afirmó a Excélsior durante el funeral de Peralta Romero que las autoridades no han trabajando en el caso.

“Ellos no acudieron al domicilio de mi sobrina, no hubo resguardo del lugar en donde ella cayó; al momento de la caída de mi sobrina cayó en una camioneta que estaba en el estacionamiento la camioneta sale de la unidad habitacional, no hubo un resguardo de la zona, toda la semana desde el día uno hasta el día que mi sobrina falleció yo estuve solicitando a las autoridades que hicieran peritaje en su departamento afuera y nunca fueron”, dijo al medio.

Nancy Jaqueline falleció el 12 de marzo: 10 días después de haber sido posiblemente arrojada por Gustavo “N”, su pareja sentimental.

