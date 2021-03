“Facilitador del acoso y el abuso sexuales”: Estefanía Veloz volvió a lanzarse contra Brozo

Estefanía Veloz consideró que Brozo es un facilitador del acoso y el abuso sexuales por su programa "El mañanero" (Fotos: Cuartoscuro/Instagram@estefaniavloz)

De nueva cuenta, la activista y columnista Estefanía Veloz arremetió contra Víctor Trujillo. Sin embargo, esta vez lo hizo para abordar el problema de la violencia de género. En las últimas semanas, el comunicador ha sido duramente criticado por El mañanero, uno de los programas más icónicos de su carrera, en donde, bajo la caracterización del payaso “Brozo”, trataba temas políticos acompañado de mujeres semidesnudas bailando alrededor.

Veloz, quien ha destacado por ser una ferviente seguidora de la llamada “cuarta transformación”, señaló que las acciones del “payaso” en los medios de comunicación constituyen una parte importante del problema, pues este ha sido “un facilitador del acoso y el abuso sexuales”.

Por lo anterior, la columnista consideró que antes de usar el movimiento feminista para su beneficio, Brozo debe aceptar y pedir una disculpa por el daño que ha causado a tantas mujeres.

“Brozo ha sido un facilitador del acoso y el abuso sexuales. Quizá entonces, antes de utilizar al movimiento feminista para su beneficio propio, Brozo debería disculparse y aceptar el daño que le ha hecho a tantas mujeres con sus programas. Al menos nosotras no vamos a tolerarlo más” escribió Estefanía Veloz en una columna para el diario Milenio.

Víctor Trujillo "Brozo" ha sido duramente criticado por su icónico programa "El mañanero" (Foto: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro)

La conductora del programa De Buena Fe, transmitido por canal Once, aseguró que, aunque las actrices que interpretaban los papeles de La Nacha Plus, La Reata y La Becaria estuvieran o no de acuerdo con su trabajo, es innegable que dicha escenificación tiene implicaciones sociales, “pues existe un vínculo muy fuerte entre la cosificación de los cuerpos y la violencia que sufrimos día a día las mujeres”.

Cabe destacar que Víctor Trujillo se unió a las voces que exigían la renuncia de Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con cinco denuncias de abuso sexual, a la candidatura por Morena a la gubernatura del Guerrero. En este contexto, Veloz recordó que el comediante negó la responsabilidad de sus actos cuando la interpretación del “payaso” en sus programas era parte fundamental del problema de violencia contra las mujeres.

Como siempre, y en medio del ambiente post 8M, Víctor Trujillo negó estas críticas diciendo que esto era una campaña sucia en su contra, cuando días antes había señalado a Salgado Macedonio por decir lo mismo. Y aunque Víctor Trujillo quizás no sea un violador, de lo que se acusa al candidato a gobernador de Guerrero, la realidad es que sus acciones en televisión nacional sí constituyen una enorme parte del problema

Estefanía Veloz renunció a Morena tras darse a conocer que Salgado Macedonio sería el candidato a la gubernatura de Guerrero (Foto: Instagram@estefaniavloz)

En México se ha cuestionado al poder político y mediático, bajo la exigencia de “#NingúnAgresorEnElPoder”, aseguró la activista, por lo que los programas y medios de comunicación en donde se proyecta el dominio masculino como algo natural, haciendo de la agresión masculina algo aceptable, gracioso, aspiracional contribuyen a reforzar la aceptación del abuso sexual.

“El abuso sexual es más aceptado en países cuyos medios de comunicación proyectan el dominio masculino como algo natural, haciendo de la agresión masculina algo aceptable, gracioso, aspiracional. ¿Cuántos hombres no soñaron con hacer lo mismo que hacía Brozo con sus asistentes? ¿Cuántos no llegaron incluso a replicar esas conductas? Tocarlas, inclinarlas en la mesa, acariciarlas en la espalda y sentarlas en las piernas frente los ojos de millones de personas son acciones que innegablemente contribuyen a la normalización del abuso, pues presentar a las mujeres como objetos sexuales legitima la violencia y la agresión contra ellas –y todavía más si estas situaciones se presentan como gozosas”, sentenció la feminista.

Es importante destacar que la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por mantener a Salgado Macedonio como su candidato para gobernar Guerrero, fue el principal motivo por el cual Estefanía Veloz decidió renunciar a la militancia del partido.

“En congruencia con mis principios, decido renunciar a MORENA, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio (sic) en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”, anunció la activista el 8 de marzo pasado.

SEGUIR LEYENDO: