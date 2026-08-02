Lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h golpearán a México este domingo: estos son los estados afectados

Se esperan fuertes lluvias para este domingo 2 de agosto (@OVIALCDMX)

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Las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en gran parte del territorio nacional durante este domingo, debido a la interacción del monzón mexicano, un sistema frontal cercano a la frontera norte, la onda tropical número 23 y diversos canales de baja presión, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, estos sistemas favorecerán lluvias de fuertes a intensas, descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posibles afectaciones por inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos en varias entidades del país.

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Monzón mexicano dejará lluvias intensas en el noroeste

El monzón mexicano continuará influyendo sobre el noroeste del país, generando lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo también se prevén lluvias muy fuertes en el norte y este de Sonora, el centro y sur de Sinaloa, el oeste de Chihuahua, Durango, el sur de Zacatecas y el norte y oeste de Nayarit.

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Asimismo, Baja California Sur registrará intervalos de chubascos, mientras que en Baja California persistirá la probabilidad de lluvias aisladas.

Además de las precipitaciones, el monzón favorecerá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de la visibilidad en carreteras.

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Onda tropical 23 provocará lluvias intensas en el sur y occidente

Clima SMN (@conagua_clima)

El avance de la onda tropical número 23 sobre el sur del territorio nacional, en combinación con canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, el océano Pacífico y el mar Caribe, mantendrá un ambiente altamente inestable.

Se pronostican lluvias puntuales intensas en el este y sur de Guerrero.

También se esperan lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, mientras que Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz registrarán lluvias fuertes.

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En la Ciudad de México, Morelos, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se prevén chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Por su parte, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar lluvias aisladas.

Sistema frontal mantendrá lluvias y fuertes vientos en el norte

Otro de los fenómenos que influirá en las condiciones del tiempo será un sistema frontal localizado cerca de la frontera norte del país.

Su interacción con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica favorecerá lluvias fuertes, chubascos y descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

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Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en entidades del noreste, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la posible caída de ramas, estructuras ligeras y anuncios publicitarios.

Persistirá la onda de calor en cuatro entidades

Altas temperaturas en Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, el este y sur de Oaxaca, así como en el centro y oeste de Chiapas (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Aunque el calor comenzará a disminuir en varios estados del norte del país, el SMN prevé que la onda de calor continúe afectando algunas regiones.

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Las temperaturas más elevadas persistirán en el centro y este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, el este y sur de Oaxaca, así como en el centro y oeste de Chiapas.

En contraste, el fenómeno comenzará a debilitarse en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.

En las zonas donde persista la onda de calor, se exhorta a mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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