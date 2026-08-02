Hugo Sánchez despide a la leyenda Franco Baresi con emotivo mensaje tras su fallecimiento

El exgoleador mexicano recordó al zaguero como “uno de los defensas más férreos” que enfrentó y dejó un mensaje de condolencias. (Especial)

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Hugo Sánchez recurrió a sus redes sociales para lamentar la muerte de Franco Baresi, figura central del futbol italiano y símbolo del AC Milan.

La noticia del fallecimiento del defensa italiano, a los 66 años, activó recuerdos y gestos de respeto entre exrivales y compañeros, en especial de quienes tuvieron la oportunidad de enfrentarlo en la élite europea.

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En 1997, Hugo Sánchez asistió al partido de despedida de Franco Baresi en San Siro como parte de un equipo mundial de estrellas. EFE/ Mariscal

La reacción del Niño de Oro no solo subrayó la dificultad de medirse ante Baresi, sino que también evidenció la admiración que se forjó dentro y fuera de la cancha.

Un adiós personal de Hugo Sánchez

Desde su cuenta oficial, Hugo Sánchez compartió unas palabras dedicadas a la memoria de Baresi. El mexicano calificó al italiano como “uno de los defensas más férreos” a los que se enfrentó.

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En su publicación, Sánchez escribió: “Lamento mucho el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del futbol italiano y del AC Milan. Un abrazo a sus familiares y amigos. Que en paz descanse.”

El fallecimiento del defensa italiano a los 66 años provocó gestos de respeto entre exrivales y compañeros en la élite europea. (X/ @hugosanchez_9)

El testimonio de Hugo resaltó cómo el respeto entre rivales puede trascender el resultado de cualquier partido y consolidarse a lo largo de los años.

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Cuando Real Madrid y Milan cruzaron destinos

El duelo entre Hugo Sánchez y Franco Baresi quedó registrado como uno de los más exigentes en la historia de la Copa de Campeones de Europa, especialmente durante la temporada 1988-89.

Real Madrid y AC Milan se enfrentaron en semifinales , con Sánchez como goleador en la ida y Baresi liderando la defensa rossonera.

El Milan se impuso en la vuelta con un 5-0 , resultado que consolidó la reputación de Baresi como uno de los líderes defensivos más importantes de la historia.

Ambos jugadores mantuvieron un trato de respeto y reconocimiento en años posteriores.

Real Madrid y AC Milan se enfrentaron en semifinales de la Copa de Campeones de Europa 1988-89, con Hugo Sánchez como goleador en la ida. (X/@Ponchoflores110)

El recuerdo de esos partidos permanece como ejemplo de competencia y profesionalismo en el futbol internacional.

La huella de Baresi en la memoria del futbol

Franco Baresi forjó una carrera de 719 partidos con el Milan, seis títulos de Serie A y tres Copas de Europa, además de ser campeón del mundo con Italia en 1982.

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En 1997 , Hugo Sánchez fue invitado al partido de despedida de Baresi en San Siro , formando parte de un equipo mundial de estrellas.

El vínculo entre ambos sobrevivió a la competencia, transformándose en admiración mutua y gestos públicos de reconocimiento.

El mensaje de Sánchez se suma a las voces que reconocieron la influencia de Baresi en la historia del futbol.

Franco Baresi dejó una trayectoria de 719 partidos con el Milan, seis títulos de Serie A y tres Copas de Europa, además del Mundial con Italia en 1982. Reuters

La muerte de Baresi marcó a distintas generaciones, y el homenaje de Sánchez confirma la dimensión internacional de su legado.