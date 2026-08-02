¿BTS regresa a México en 2027? Ticketmaster responde y habla de boletos

¿BTS vuelve a CDMX? Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster, responde. REUTERS

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Ticketmaster abordó la expectativa generada por la posible visita de BTS a México en 2027 durante una conferencia de prensa este 1 de agosto.

La boletera también abordó los mecanismos para evitar polémicas en la venta, tras experiencias previas del fandom con grandes conciertos en el país.

¿Qué dijo Ticketmaster sobre BTS?

BTS dios tres conciertos en el Estadio GNP Seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster, explicó que la boletera no es responsable de traer al artista ni de definir el número de fechas que se realizarían en México.

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Señaló: “La boletera, obviamente en este caso nosotros, Ticketmaster, no somos responsables por traer al artista ni determinar la cantidad de fechas que el artista tiene en México”.

Detalló que esa decisión recae en el promotor u organizador del evento, encargado de la coordinación directa con el grupo para definir cuándo y dónde se llevarían a cabo los conciertos.

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En el evento, Arroyo subrayó que hasta el momento no cuentan con información precisa sobre negociaciones o fechas para una posible visita de BTS.

“No tengo mayor información, o por lo menos nosotros no tenemos mayor información de esa”, afirmó durante la conferencia, ante la insistencia sobre si habría detalles confirmados.

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La demanda de boletos y el reto logístico

La agrupación K-pop fue todo un fenómeno durante su visita a la Ciudad de México. Reuters/Vincent Carchietta

La directiva reconoció la alta demanda que representa BTS y la organización de su fandom, conocido como Army. Arroyo afirmó:

“Definitivamente es un grupo que tiene una demanda espectacular. Creo que un fandom muy organizado y admirable y que los quiere ver de nuevo”.

Consideró que sería un reto mayúsculo satisfacer la demanda de boletos si se concreta el regreso de la banda surcoreana, escenario que la boletera observa de cerca por el antecedente de polémicas en ventas anteriores tanto con BTS como con otros artistas de gran convocatoria.

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Durante la charla, se cuestionó la posibilidad de celebrar los conciertos en recintos de gran capacidad como el Estadio Azteca o el Estadio Banorte, aunque la directiva de Ticketmaster insistió en que esa clase de definiciones no dependen de la boletera, sino de los promotores y el propio artista.

“Se acaba de organizar un mundial, no dudo que hay personas que lo pueden organizar como de la mejor manera para cumplir con, con lo que el Army está buscando, pero información puntual, sí, no, nosotros no, claro, no la tenemos”, expresó Arroyo.

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Aclaró que están “trabajando en procesos más claros” para garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de boletos, aunque enfatizó que todavía no existe información confirmada sobre el concierto de BTS.

“Las fans pidieron mucha claridad con el tema de los boletos”, recordó Alejandra, en referencia a la presión constante del Army y de otros grupos de seguidores.

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