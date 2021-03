“Conserva tu amor a México”: Fox felicitó a Fernández de Cevallos tras sus insultos a López Obrador

El expresidente mexicano Vicente Fox observa durante una conferencia de prensa para anunciar el foro CannaMéxico en la Ciudad de México, Abril 11, 2018. REUTERS/Ginnette Riquelme

El expresidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, envió un mensaje por medio de su cuenta de Twitter a Diego Fernández de Cevallos, luego de que éste se lanzara, el día de ayer, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista que le hizo el periodista Carlos Loret de Mola, para su programa LatinUs.

En el mensaje, Fox Quesada llama a Fernández de Cevallos a conservar su calma y su amor por México.

“Diego, conserva tu energía, tu verticalidad y tu amor a México. Junio 6, es la cita!!”, fue el mensaje que escribió el expresidente de México, acompañado de una nota periodística que da a conocer las declaraciones de Fernández de Cevallos.

Y es que el pasado jueves, durante una entrevista hecha por Carlos Loret de Mola al panista, dijo que el presidente López Obrador miente, es cobarde, cínico y un embaucador, por lo que la población necesita abrir los ojos.

El también excandidato presidencial por Acción Nacional, dijo no le interesaba lo que dijera López Obrador de él, luego de que, durante una conferencia mañanera, AMLO reprodujera un debate que sostuvieron hace 20 años, en el año 2000, y mencionó que lo que le ofendería, viniendo de él, sería un elogio o reconocimiento.

“Lo que diga el presidente de mí no me importa, me preocuparía un elogio, un reconocimiento. Eso sí me ofendería viniendo de él”, señaló.

También dijo que lo que México necesita es que las personas cambien de mentalidad para lograr, así, un país de instituciones y leyes en donde no gobierne “un patán, un sinvergüenza, un embaucador” como, dijo, lo es López Obrador.

Mencionó en la entrevista que está esperanzado a que los partidos de oposición logren hacerse de la mayoría de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones del mes de junio, pues, consideró que si AMLO continúa con el poder seguirá haciendo “brutalidades”.

Diego Fernández de Cevallos criticó duramente a AMLO durante una entrevista que dio al periodista Carlos Loret de Mola. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Llamó enfermo al mandatario, diciendo que se lo dijo desde el debate que se transmitió por la mañanera.

“Está enfermo. Y no le digo enfermo ahora, desde ese debate que salió (en la mañanera) le dije que cualquier enfermito mental salía con las zarandajas que sale éste”. expresó.

Calificó de “cobarde” a AMLO por poner el video del debate que sostuvieron en el 2000 en su conferencia de prensa como respuesta a los argumentos y reclamos que Fernández de Cevallos le hizo. “Valiente pajarraco. Ése no es un presidente, ése es un cobarde”, mencionó.

“Y mientras me duré la vida se lo voy a seguir diciendo”, concluyó, y reiteró que su objetivo no es ir en contra del presidente AMLO “porque el se derrumba solo con toda la porquería que lo rodea”, sino crear conciencia “para el México después de López Obrador”.

En otro tuit, Fox también felicitó al excandidato presidencia, de igual forma por Acción Nacional, Ricardo Anaya, por los recorridos que ha estado haciendo por diversos lugares del país, en los que muestra como es la vida de las personas.

En su mensaje, llamó a Anaya a seguir adelante, y calificó de “maravilloso” lo que está haciendo.

“Sigue adelante Ricardo, maravilloso lo que estás mostrando al pueblo de México. Contar lo bueno y proyectar lo mejor.. Que madraz* a la obsolescencia de AMLO. El contraste entre lo que debe ser y lo que debemos evitar. Este nuevo México SÍ que va a ser”, mencionó en su tuit el expresidente, acompañado de un video en donde se ve a Anaya en un recorrido por Guanajuato.

Fox Quesada es un duro crítico de la administración de López Obrador. Apenas el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, criticó al personas que estaba en la azotea de Palacio Nacional, quienes se dijo en un principio, estaban armados. Sin embargo, luego se aclaró que era “personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad”.

Fox llamó novatos principiantes a los funcionarios de la 4T y mencionó que hasta que no los agarraban con las “manos en la masa”, era cuando daban explicaciones.

SEGUIR LEYENDO: