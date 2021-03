Morena respaldó a AMLO en su cruzada contra juez que suspendió su reforma eléctrica

Morena se posicionó en apoyo de AMLO y su solicitud al Poder Judicial que tan criticada fue por la oposición (Foto: Cortesía Morena)

Morena, el partido más poderoso de México, respaldó este lunes el llamado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien envió al Poder Judicial una carta para pedir que se investigara a un juez federal que falló “de forma veloz” para suspender provisionalmente la entrada en vigor de la reforma a la industria eléctrica de la actual administración.

“Morena se une al llamado del Presidente, Andrés Manuel López Obrador y pide se investigue cuáles son las motivaciones para frenar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”, señaló el partido en el poder en un comunicado.

“En el 2013, la reforma energética del PRIAN privatizó nuestra industria energética y pasó a estar en manos de unas cuantos privados que debilitaron a la Comisión Federal de Electricidad cargándole grandes costos de generación y distribución de energía y obligándola a subsidiar a unas cuantas empresas”, añadieron, en referencia a los dos principales partidos de oposición que gobernaron antes de Morena.

La reforma suspendida beneficiaría de forma explícita a la paraestatal CFE en perjuicio de privados y empresas de energía limpias (Foto: Antonio Ojeda/ EFE)

“Nuestro Presidente siempre ha luchado porque los recursos mexicanos sean para las y los mexicanos, en contra de las privatizaciones que han beneficiado a pocos, y ha entendido que para recuperar nuestra soberanía y seguridad energéticas y que pueda haber un acceso equitativo de energía para todo el país, tenemos que fortalecer nuestra industria”, argumentaron.

Por eso, completaron, envió al Congreso una Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica “que prioriza los intereses del pueblo sobre los privados”. “Hoy a través de un amparo en el Poder judicial buscan nuevamente echar para atrás esta reforma”, añadieron.

Sin embargo, resaltaron desde Morena, “no han entendido que esta Cuarta Transformación se trata de buscar el bienestar de todas y todos”. “Es evidente que detrás de esta acción se envuelven intereses del antiguo régimen neoliberal que siempre antepuso el influyentismo que responde a intereses económicos y políticos, y no a los del pueblo de México”, dijeron.

Desde Morena no vamos a permitir que siga el saqueo del patrimonio de las y los mexicanos

La respuesta de Zaldívar a AMLO (Foto: Cortesía CJF)

Por último, mencionaron que respetarán la autonomía del Poder Judicial, pero apelando a los principios básicos del partido, de no robar, no mentir y no traicionar. “Invitamos a simpatizantes y militantes a unirnos una vez más para defender la soberanía de las los mexicanos y no permitir que los corruptos y conservadores se sigan beneficiando de la monopolización de los recursos públicos del país”, concluyeron.

Y es que este lunes por la mañana, en su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano anunció el envío de una carta al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, solicitándole que determine si el juez Pablo Gómez Fierro tiene facultades para conceder la suspensión temporal de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que ésta entrara en vigor.

Asimismo le solicitó al ministro presidente Zaldívar que, si procede, inicie una investigación sobre el tema. La reforma, enviada por López Obrador al Poder Legislativo, fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso mexicano, dominadas por Morena, su partido, con apenas algunos cambios cosméticos.

AMLO contraataca envía carta a SCJN por sospechas sobre juez (Video: Gobierno de México)

Zaldívar, por su parte, respondió unas horas después. “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”, expresó en su propia misiva, hecha pública por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde también es el presidente del Pleno.

Corresponde al CJF velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadora se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda

Además, Zaldívar aseguró que la carta de López Obrador y su queja serán remitidas al área correspondiente del CJF, la cual coordina el trabajo de todos los jueces federales en el país, y que, en caso de que sea procedente, se abrirá una investigación con “pleno respeto a la autonomía independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.

