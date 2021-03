“Y pensar que hacía esto en televisión nacional”: Epigmenio Ibarra destrozó a Brozo por su trato a las mujeres

Brozo y Loret almuerzan en frente de Palacio Nacional/ LatinUS (Foto: Captura de pantalla)

El fundador de la productora televisiva Argos Comunicación, Epigmenio Ibarra, se lanzó contra Víctor Trujillo “Brozo” a través de redes sociales. En su cuenta de Twitter, Ibarra posteó una fotografía donde se muestra que el comediante mexicano está encima de Ingrid Brans, apodada como “La Reata”, modelo argentina que acompañó al “Payaso Tenebroso” durante seis años en su programa televisivo El mañanero.

“Veo esto en la red. Y pensar que Victor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban”, tuiteó Epigmenio Ibarra, quien es una de las figuras más cercanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El fundador de la productora televisiva Argos Comunicación, Epigmenio Ibarra, se lanzó contra Víctor Trujillo "Brozo" a través de redes sociales

Sin embargo, Ibarra no es el único que ha arremetido contra Brozo debido al trato que les daba a las mujeres durante sus programas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, varios internautas criticaron las acciones del comediante a través de redes sociales, ya que por este medio, Trujillo exhortó a las mujeres a marchar y a movilizarse.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!” apuntó el comediante en un vídeo compartido por Kenia López Rabadán, senadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Varios usuarios de Twitter lo tildaron de “hipócrita”, pues apuntaron que el personaje ha mostrado actitudes machistas y misóginas a lo largo de toda su trayectoria como comediante y comunicador dentro de la televisión mexicana. Además, también compartieron imágenes donde el payaso comparte con modelos semidesnudas el set de grabación de El Mañanero.

A las críticas también se sumó Juncal Solano, la youtuber del canal El Charro Político, quien escribió en su cuenta oficial que: “Abundan los oportunistas de las causas, ahora resulta que Brozo, feminista”, y agregó algunos emojis con forma de payaso.

En contraparte, otros usuarios contestaron el tweet de Epigmenio Ibarra e ironizaron sobre la forma en que el también periodista criticó a Víctor Trujillo. Hubo comentarios en donde lo señalaron, de forma sarcástica, como feminista; también lo cuestionaron por el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura del estado de Guerrero y compartieron imágenes en las que, Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está acompañado de “La Reata” durante una emisión del programa conducido por Brozo.

Hubo comentarios en donde lo señalaron, de forma sarcástica, como feminista; también lo cuestionaron por el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura del estado de Guerrero

Asimismo, los internautas referenciaron a algunos de los programas producidos por Argos Comunicación, y arremetieron contra Ibarra por haber difundido programas televisivos referentes al narcotráfico y con contenido explícito de violencia, como las series de El Señor de los Cielos o El Chema. “Tú fomentaste las narco series y narco películas y te lo celebran”, apuntó un usuario identificado como Roberto Jasso.

Cabe destacar que Epigmenio Ibarra es simpatizante de los ideales de AMLO y, de acuerdo con el presidente, “es un auténtico defensor de la 4T”. Además, el también periodista ha apuntado que algunos opositores de López Obrador “eran y siguen siendo mercenarios”, como es el caso del periodista Carlos Loret de Mola, quien se ha lanzado contra el ejecutivo y también contra Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México.

