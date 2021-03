Encarceladas o muertas: dónde están las mujeres perdidas de la guerra contra el narco

Mis motivos para cometer los delitos de los que se me acusa fueron las precarias condiciones en las que vivía, pues no tenía dinero para sacar a mis hijos adelante. Me involucré porque una señora en el tianguis me vio con mucha angustia y la situación difícil que pasaba, me presentó a gente que se dedicaba a eso. Este viaje en el que me detuvieron era el octavo. Era muy triste llegar a mi casa y ver como no tenía nada en el refri, no me arrepiento.