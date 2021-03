Qué marca de vacuna le aplicaron a la mujer que murió 40 minutos después de recibirla en Hidalgo

Hugo López-Gatell dio información sobre el caso de una mujer de 75 años que murió tras recibir la vacuna contra COVID-19 en Hidalgo (Foto: Twitter@HLGatell)

Este miércoles trascendió una noticia que causó conmoción en México: una mujer de 75 años murió aproximadamente 40 minutos después de recibir la vacuna COVID-19 de Sinovac en el municipio de Metepec, Hidalgo.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio información al respecto, asegurando que la Secretaría de Salud ya se encuentra realizando los estudios pertinentes para determinar las causas del deceso.

Pese a que todavía no se tiene evidencia concreta sobre lo que provocó el fallecimiento, el funcionario señaló que los especialistas encargados de la evaluación encontraron que la adulta mayor padecía una enfermedad cardiaca crónica, específicamente una afección en la válvula mitral.

El estudio se realizó en horas de la tarde, concluyó ya la primera fase. Por el momento no existe ningún hallazgo evidente de cuál podría ser la causa de muerte, tampoco hay evidencia que sugiera que la vacuna pudiera haber participado en la causa de muerte de esta persona, y lo que sí se encontró como un dato preliminar evidente de la necropsia fue una enfermedad cardiaca crónica, una afección de la válvula mitral

“En términos de salud pública es de extraordinaria importancia esclarecer cuales pueden ser las causas de este evento y por eso se estudia con el rigor metodológico de la vigilancia de los ESAVI’s. Para el caso que hoy nos ocupa, se realizó una autopsia, la necropsia que puede ayudar a identificar algunas pistas o señales de evidencia para esclarecer la posible causa de muerte de esta persona”, agregó el subsecretario de Salud.

En México, la vacuna contra COVID-19 se está aplicndo a las personas de 60 años y más (Foto: Cuartoscuro)

La mujer fue identificada como María Solís, de 75 años, quien recibió el biológico chino de la marca Sinovac el pasado miércoles 10 de marzo.

“Hoy queremos comentar un evento que está bajo estudio, un lamentable evento fatal que se presentó en una ciudadana de 75 años de edad, residente de Metepec, Hidalgo y que fue vacunada ayer, el día 10, casi al medio día. Esta persona permaneció en observación por 40 minutos, que es el tiempo que normalmente damos y, muy desafortunadamente, al momento de egresar de la unidad de vacunación presentó un evento de muerte súbita”, detalló el funcionario público.

En la evaluación del Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) participó personal local del servicio médico forense, de patología y de los servicios estatales de Salud de Hidalgo, quienes fueron asistidos por tres patólogos de alta capacidad adscritos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INDRE), al Instituto Nacional de Cardiología y al Instituto de Neurología.

Fueron estos tres funcionarios federales, encomendados precisamente por la importancia de este estudio anatomopatológico

El subsecretario explicó también por qué el gobierno de Dinamarca suspendió la aplicación de la vacuna AstraZeneca (Foto: Twitter@HLGatell))

Hugo López-Gatell señaló que el próximo martes se continuará evaluando el caso. “Nos interesa mucho que se conozca esta información, desde luego por lamentable que esta es para la persona que falleció, su familia y conocidos, pero es importante que se conozca para que no se aniden teorías conspirativas, de intriga o distorsión de la información que pueden llegar a dañar gravemente la credibilidad de una intervención tan importante en la salud pública como son las vacunas”, indicó el especialista.

Por otra parte, el hombre encargado de comunicar lo referente a la pandemia de coronavirus en México abordó una noticia internacional sobre la vacunación en Dinamarca, en donde el gobierno decidió temporalmente suspender la aplicación del antígeno desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ya que se identificaron tres casos fatales de enfermedad trombótica.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha determinado a lo largo del día de hoy que no existe evidencia de relación causal entre la vacuna AstraZeneca y fenómenos trombóticos, pero desde luego, es facultad del gobierno de Dinamarca continuar los estudios que considere procedentes

“Se magnifican las cosas”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el caso de una adulta mayor que falleció este jueves en Hidalgo tras recibir la vacuna china de Sinovac, haya sido por la aplicación del biológico contra el COVID-19, al tiempo que desmintió lo dicho por algunos gobiernos de los estados, que miles de dosis se echaron a perder.

“A reserva de que lo informen en la tarde (la conferencia de la Secretaría de Salud) les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular . No fue así ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficientes, se hizo la prueba y resulto que no había ningún problema”, enfatizó.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador se refirió al caso del fallecimiento de la adulta mayor fallecida en Hidalgo tras ser vacunada contra el coronavirus.

“Ayer hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna y de inmediato se relaciono el tema con la vacuna, ya se están haciendo todos lo estudios con especialistas (y) al parecer, no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora”, aseguró.

