Secuestraron a reconocido doctor de Tijuana frente a su consultorio; temen regreso de violencia contra médicos

Hermes Armenta, reconocido doctor de Tijuana, Baja California, fue secuestrado por varios sujetos frente a su consultorio el pasado 9 de marzo, en la zona del ejido de Matamoros.

Las personas que lo levantaron se encontraban armados y encapuchados para resguardar sus identidades. El consultorio “San Sebastián”, donde laboraba el doctor Armenta, se encuentra en la avenida Melchor Ocampo, esquina con Rafael García Muñoz.

En cuanto se supo la noticia, elementos policiacos comenzaron una movilización para encontrar al médico. De acuerdo con la Agencia Fronteriza de Noticias, fuentes informaron que ubicaron la camioneta Jeep Gran Cherokee color negro, en la que trasladaron al profesionista, sin embargo aún no logran ubicarlo.

Yancy Karina Pérez Velásquez, regidora de Ensenada, publicó un video a través de redes sociales en el que condenó los hechos contra el doctor Armenta quien, dijo, “es una persona de bien y un gran médico que hace siete años salvó mi vida”.

Posteriormente indicó que no se encuentra involucrado en ninguna actividad ilícita, por lo que exhortó al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero para enviar una comisión que apoye la localización, con vida, del galeno.

Finalmente, exigió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, “dejar de lado los actos políticos” para encabezar los trabajos de búsqueda y liberación del doctor. Además, le solicitó a los secuestradores no causarle daño y liberarlo “sano y salvo”.

De acuerdo con registros de medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 9:20 horas, cuando al menos tres sujetos secuestraron a Hermes Armenta. Familiares que conocieron la noticia alertaron a las autoridades para comenzar con su búsqueda.

Ante esta acontecimiento, el gremio de la medicina en Tijuana se alertó y volvió la preocupación de la crisis de secuestro de médicos que azotó el territorio hace más de 13 años, cuando varios trabajadores de la salud fueron privados de su libertad.

“Si estuviéramos en un riesgo así, sí puede suceder… con mucha preocupación por el compañero y su bienestar y también preocupados porque pudiera tratarse de crimen organizado pudiera estar encaminado hacia los médicos, pues también nos preocuparía esa parte”, explicó Abraham Sánchez Frehem, presidente de Baja Health Clúster, al medio local Uniradio Informa.

Asimismo, destacó que sólo pueden confiar en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California para realizar las actividades necesarias y ubicar a los responsables del secuestro de Armenta.

“Creo que como grupo colegiado nos manifestamos por el deseo de que el doctor recobre la libertad y que su integridad física esté mantenida y le pedimos a las autoridades que hagan su trabajo de buscarlo y encontrarlo sano y salvo, y a pensar más adelantes, pues no corresponde todavía, no tenemos bases para sospechar que sean más cosas pero claro que tenemos miedo que hubiera una campaña del crimen organizado contra los médicos, indicó Sánchez Frehem.

Finalmente, no quiso adelantar los motivos de su probable secuestro, pero sí recordó los plagios acontecidos en Tijuana desde el año 2008, cuando el crimen organizado levantaba doctores y a otros los obligaba a emigrar para evitar el mismo futuro.

“Esa posibilidad de que lo hayan llevado existe, como muchas otras posibilidades, nosotros no sabemos, no sabemos si fue secuestrado, si fue levantado, si fue detenido, no se sabe, simplemente hay imágenes que salieron difundidas ahí en las noticias, no sabemos qué pasa.”, añadió el doctor.

Uno de los secuestros que más causó ruido en la entidad fronteriza fue el del cardiólogo Jaime Sánchez Salazar, quien fue levantado, afuera de su consultorio, el pasado 23 de febrero de 2011. Este hecho provocó que cientos de galenos se manifestaran por la poca seguridad con la que vivían.

