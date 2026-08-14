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AFAC establece nuevas bases para asignar horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos saturados

La Agencia Federal de Aviación Civil busca optimizar el uso de la infraestructura aeroportuaria para beneficiar a los usuarios

La AFAC busca optimizar los aterrizajes y despegues en aeropuertos altamente saturados como el AICM. Crédito: Cuartoscuro
La AFAC busca optimizar los aterrizajes y despegues en aeropuertos altamente saturados como el AICM. Crédito: Cuartoscuro
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Este jueves, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por medio de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), presentó las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeródromos civiles declarados en condiciones de saturación Nivel Tres.

La AFAC también hizo oficial las prioridades de turno de las aeronaves en los aeropuertos civiles que presentan mayor saturación.

A través de un comunicado, la SICT detalló que el objetivo es optimizar la infraestructura aeroportuaria, para beneficiar a la mayor cantidad de usuarios y garantizar la seguridad operacional, así como la continuidad de las operaciones áreas.

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AICM, único que presentan saturación nivel tres

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es el único que se encuentra en saturación Nivel Tres.

Las nuevas bases de la AFAC se establecieron conforme a la evolución de la capacidad operativa de los aeropuertos, comportamiento estadístico de la demanda de operaciones aéreas y las condiciones determinadas por la persona prestadora de los servicios de navegación aérea.

“Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las bases establecen que su aplicación será de manera exclusiva en los aeródromos civiles de servicio al público en condiciones de saturación nivel tres, para todas las horas de operación, a pesar de las declaratorias de saturación en campo aéreo y/o edificios terminales”, explicó la institución en una nota informativa.

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Los horarios de aterrizaje y despegue tendrán nuevas normativas en aeropuertoe como el AICM. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
Los horarios de aterrizaje y despegue tendrán nuevas normativas en aeropuertoe como el AICM. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Aplicación de horarios debe ser imparcial y transparente

Cabe señalar que el objetivo de las autoridades es llevar a cabo la asignación de horarios de forma parcial, transparente y no discriminatoria a las personas transportistas áreas.

De la misma manera se debe aplicar la supervisión, evaluación y calificación de la ocupación de horarios asignados a las personas transportistas aéreas.

“Estas nuevas disposiciones son de cumplimiento para personas concesionarias, asignatarias aeroportuarias, a través de sus personas administradoras aeroportuarias, el comité de operación y horarios, el subcomité de demoras, el subcomité de coordinación y supervisión de horarios.

“Así como por la Agencia Federal de Aviación Civil, el órgano u organismo prestador de los servicios a la navegación aérea, y la persona coordinadora de horarios, en los aeródromos civiles de servicio al público en condiciones de saturación Nivel Tres”, agregó la dependencia.

Al día de hoy, el AICM puede operar 46 slots (despegues y aterrizajes) por hora y previo a las declaratorias de saturación aérea y en edificio terminales, había momentos que rondaba los 70.

Usan como referencia prácticas internacionales

En la parte final de su comunicado, la SICT dejó en claro que las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue están alineadas a las mejores prácticas internacionales y acorde con la normatividad aeronáutica nacional.

“Las modificaciones tienen como objetivo armonizar y actualizar las disposiciones aplicables en materia de asignación y supervisión de horarios con las reformas recientes al Reglamento de la Ley de Aeropuertos y con las mejores prácticas internacionales previstas en las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), las cuales ya son ampliamente conocidas y aplicadas por las personas transportistas aéreas que operan en el ámbito internacional”, explicó la AFAC en el DOF.

Mientras que los lineamientos entrarán en vigor a partir de mañana 14 de agosto de 2026.

Los nuevas bases para los slots entrarán en vigor el 14 de agosto, informó la AFAC. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Los nuevas bases para los slots entrarán en vigor el 14 de agosto, informó la AFAC. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¿Cuáles son los cumplimientos oficiales?

Los aeropuertos deben establecer un subcomité de coordinación y supervisión de horarios para apoyar el monitoreo del uso de espacios en el aeródromo, con el objetivo de mejorar la puntualidad y reducir el uso indebido de horarios.

Actualmente, cada terminal opera con un comité de operación y horarios integrado por el administrador aeroportuario, el titular de la Comandancia a la AFAC, autoridades civiles y militares que intervienen en el aeropuerto, además de representantes de aerolíneas y prestadores de servicios; este órgano emite recomendaciones sobre la asignación de horarios y cuenta con un subcomité de demoras que determina las causas de los retrasos.

Solo resta esperar que estas nuevas bases cumplan su objetivo, y con la asignación de horarios de despegue y aterrizaje se logre disminuir la saturación en aeropuertos como el AICM.

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