Flor acusa de traición a Arantza Ruíz en La Casa de los Famosos México 2026

La influencer argentina ha sido objeto de la polémica dentro del reality de Televisa en los últimos días (Redes Sociales)

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La actriz argentina Flor Vigna ha protagonizado las últimas polémicas dentro de La Casa de los Famosos México 2026, luego de estar metida en algunas discusiones con los demás habitantes del reality, principalmente durante las dinámicas de la prueba por el presupuesto semanal.

Flor ha creado un vínculo con Arantza Ruíz dentro del encierro, sin embargo, este estaría pendiendo de un hilo en las últimas horas por los roces que ha tenido la actriz argentina con otro habitantes, como Aldo Rendón y Cynthia Klitbo.

Incluso, Flor Vigna ha señalado a Arantza Ruíz de traicionarla por irse con otro grupo dentro de la casa, luego de que la mexicana le comunicara que se está tomando su espacio con ella porque no le gusta involucrarse en conflictos.

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El origen del conflicto entre Flor Vigna y Arantza Ruíz dentro de La Casa de los Famosos 2026

Gema Garoa y Arantza Ruiz aseguran que no hablaran mal de nadie dentro de la casa (Captura de pantalla )

El conflicto entre Flor Vigna y Arantza Ruíz dentro de La Casa de los Famosos tiene su origen por una discusión que tuvo Flor con Cynthia Klitbo durante la prueba del presupuesto semanal, ya que la argentina esperaba que Arantza se pusiera de su lado, pero esta no lo hizo y evitó entrar en el conflicto.

Desde entonces, Flor y Arantza han tomado distancia y la actriz argentina no ha manejado bien la convivencia y las emociones que provocan el reality, ya que volvió a tener un conflicto con Aldo Rendón cuando reanudaron la prueba semanal al día siguiente, e incluso Yahir ha hablado fuerte con ella por ese mismo tema.

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La discusión de Flor y Arantza Ruíz, se podría acabar la amistad

Este miércoles Flor y Arantza volvieron a hablar sobre estos temas, y la mexicana le reiteró que se está tomando su espacio porque no le gusta entrar en conflicto con otros habitantes de la casa, sin embargo, Flor se siente apartada por ella.

Arantza le explicó a Flor que “cuando hay un conflicto” ella se retira, mientras que la argentina asegura que prefiere buscarla para hablar con ella por que se siente “apartada”; durante esta plática se le vio visiblemente molesta a Arantza Ruíz.

Al terminar la plática, Arantza volvió a pedirle espacio a Flor y se fue de la cocina, lo que la audiencia en general interpretó como el fin de la amistad entre ambas.

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Flor acusa de traición a Arantza Ruíz

Momentos después, Flor Vigna se desahogó frente a la cámara en su cuarto, y señaló que la actriz la hizo a un lado para irse a un “grupito más popular, por el miedo a estar nominada”, aunque dejó en claro que no está mal esa actitud porque el reality show es un juego.

Flor Vigna compartió con sus compañeros como una obra de teatro concluyó con su relación. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto lo atribuye Flor a las palabras que le dijo Arantza con respecto al conflicto con Cynthia Klitbo, ya que le señaló que nunca hablaría mal de ella porque la quiere y respeta, esto luego de que Flor la acusara de “querer quedar bien con los dos lados”, por no respaldarla tampoco en el roce que tuvo con Aldo Rendón.

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El roce de Flor Vigna con Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón encaró a Flor Vigna antes de la Prueba Semanal en La Casa de los Famosos México 2026, un choque que exhibió la tensión por la estrategia para conseguir el 100% del presupuesto de la despensa y que después dejó a la creadora de contenido visiblemente afectada por el tono de la discusión.

El roce ocurrió cuando los habitantes estaban reunidos para definir cómo integrar los grupos que participarían en la prueba.

Aldo Rendón explotó en contra de Flor Vigna luego de su respuesta a medias (Captura de pantalla )

En esa reunión, Vigna expresó una opinión sobre la forma en que debían quedar armados los equipos, pero cuando sus compañeros le pidieron decirla frente a todos para que no se sintiera excluida y estuviera más tranquila al momento de competir, ella optó por no desarrollarla. “No, de verdad, prefiero fluir con ustedes”, dijo.

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La respuesta incompleta de Vigna detonó la reacción de Aldo Rendón, quien le reclamó que suele decir algo y arrepentirse de inmediato. “Picas y luego te haces pendej*, di que quieres”, contestó el stylist.

Después del señalamiento, Vigna reiteró que se adaptaría a la decisión colectiva. “No, vamos para adelante, ya está, voy a dar lo mejor en está posición”, respondió ante el grupo.