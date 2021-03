Alfredo Beltrán Leyva solicitó su liberación apelando al First Step Act

Alfredo Beltrán Leyva, uno de los líderes del grupo que servía como brazo armado del Cártel de Sinaloa, solicitó a través de una carta - escrita con su puño y letra- su liberación apelando al First Step Act, una reforma del código penal que deroga severas leyes federales aprobadas en las décadas de 1980 y 1990, en el marco de la Guerra contra las Drogas.

El First Step Act toma varias medidas para reducir las sentencias mínimas obligatorias bajo la ley federal y hace retroactivas las reformas promulgadas por la Ley de Sentencias Justas de 2010 (Fair Sentencing Act), que redujo la disparidad entre las sentencias por consumo de crack, por un lado, y de cocaína en polvo, por otro. También reduce de 20 a 15 años la sentencia mínima obligatoria para delitos graves de drogas, y de perpetua a 25 años para condenas por un tercer delito violento o de narcotráfico.

A través de una carta escrita por él mismo, el narcotraficante también conocido como “El Mochomo” se acercó al juez Richard León, quien lo condenó a cadena perpetua en abril de 2017, preguntándole sobre la Firs Step Act, ya que dijo que le “gustaría saber si las leyes se aplican” en su caso.

“Estimado juez, le escribo para preguntarle sobre la ley del primer paso (First Step Act) que se firmó como ley el pasado 21 de diciembre. Me gustaría saber si esta ley puede aplicar en mi cas, y si lo hace, solicito respetuosamente que este honorable tribunal asignado y abogado me representen en este asunto. Le agradezco de antemano su tiempo y consideración en este asunto”, escribió el capo desde su celda en el centro Penitenciario Hazelton, ubicado en el Condado de Preston, en Virginia.

El First Step Act es definido por algunos litigantes como “liberaciones por compasión”





Información en desarrollo...