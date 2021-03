“Ya se nos fue, quisiera que fuera falso, pero no lo es”: la desgarradora despedida del hijo de Cepillín

Ricardo González "Cepillín" sostuvo que fue contratado por los narcotraficantes Amado Carrillo y Rafael Caro Quintero (IG: cepillintv)

Tras el anuncio de la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido en el espectáculo mexicano como Cepillín, su hijo Ricardo se despidió públicamente de él y contó cómo fueron los últimos momentos con su padre.

“Fue todo. Nos hizo caso mi papá cuando le dimos las palabras de tranquilidad y a los 10 minutos se nos fue”, contó con lágrimas en los ojos.

Explicó a sus fanáticos que Cepillín ya no se encontraba con vida, pero que él estaba ahí para acompañarlos. “Yo no tengo prisa por verlo porque ya lo vi cuando estaba vivo”, se consoló frente a las cámaras de Imagen Noticias.

Aseguró que fue su propio padre quien le pidió que si en algún momento tenía que estar intubado, no lo dejara estar en ese estado. Ricardo relató que él y su familia trataron de sacarlo adelante, pero el cuerpo de su padre ya se encontraba bastante débil.

“Tuvo un paro respiratorio y lo sacaron adelante. Ahí fue donde lo llamaron para verlo porque podía venir otro, entonces vamos a verlo y le digo unas palabras de tranquilidad mis hermanos, mi mamá y yo”, explicó.

Él y su madre Aidé Guajardo González fueron quienes internaron al artista mexicano porque Ricardo temía que su madre también se pusiera mal. “Él lo hizo, lo hizo muy bien, le habló muy bonito a mi mamá, le agarraba la mano y la frente. Nos salimos, bajé y salió mi hermano a decirme que ya se había ido, digo, ya sabía pero el tiempo fue...nada”, relató.

Al ser cuestionado sobre que tratamiento tendría el cuerpo del legendario payaso mexicano, Ricardo refirió: “Él siempre dijo que quería ser cremado. Él era muy frío como lo he dicho. A mí no me echen al mar, decía, porque cuando la echan los familiares terminan con toda la ceniza en la cara. Él siempre fue muy chistoso con ese tema”.

Agradeció las muestras de cariño que ha recibido a partir de la muerte de su padre por medio de las redes sociales. “El 99.9% de las reacciones son positivas. Muchas, pero muchas gracias”, expresó.

“Cepillín” nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Aunque comenzó su carrera en la odontología, más adelante se enfocó en el entretenimiento. Desde joven se pintaba el rostro para aparecer en los programas de televisión y, en la década de los 80 consiguió su primer programa de fin de semana que se mantuvo al aire por seis años.









