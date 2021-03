“Cobarde” y “machista”: legisladoras de oposición criticaron a AMLO por actitud ante el 8M

AMLO no "rompió el pacto" del patriarcado, acusaron las opositoras (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, las legisladoras de la oposición en México cuestionaron y señalaron las actitudes y acciones del gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de actitudes “machistas”, “cobardes” e incluso “misóginas”.

“Es urgente que el gobierno deje de estigmatizar esta lucha de las mujeres y mejor se ponga a actuar. Ya basta de machismo desde Palacio Nacional. Esta lucha es por todas”, aseguró este lunes la senadora del opositor PAN (Partido Acción Nacional) Kenia López Rabadán.

“La violencia en contra de las mujeres va en incremento y el presidente de la República ha decidido no ver, no oír y no atender los reclamos de todas las mujeres que exigen justicia y verdad en nuestro país”, añadió, en referencia al muro que colocó alrededor del Palacio Nacional, donde vive y despacha López Obrador, que las mujeres convirtieron en una pared de remembranza por aquellas que fueron asesinadas.

En la sesión solemne de la Cámara de Diputados por el 8M, legisladoras llevaron mantas de protesta a la tribuna (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

“Construyó un muro, con el que pretendía no escuchar los reclamos legítimos de madres, hermanas, hijas o amigas, manifestándose a favor de otras mujeres. Esta actitud machista describe de cuerpo entero a esta administración”, refirió la senadora panista.

La legisladora recordó que en México se asesinan a más de 10 mujeres al día. Más de 600 mujeres denuncian diario agresiones por violencia familiar. En esta administración han desaparecido más de 4,200 mujeres.

Por último, López Rabadán pidió que se garantice la seguridad de las manifestantes. “Que todas con libertad, podamos marchar en persona, en la Ciudad de México, en nuestros estados, o desde nuestro celular”, dijo.

Esto, agregó, “para aspirar así a que este gobierno deje de ser machista y destine presupuesto, realice políticas públicas y establezca una estrategia interinstitucional para detener la violencia y se protejan los derechos humanos de las mexicanas”

Las vallas que protegen Palacio Nacional fueron reconvertidas para recordar a víctimas de feminicidios (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

Por su parte, el PRD (Partido de la Revolución Democrática) también expresó su postura por el 8M. “Las mexicanas no permitiremos más que el gobierno federal siga siendo cómplice de nuestros agresores e indiferente ante los feminicidios”, señalaron.

“Lo recalcamos desde nuestro papel como mujeres perredistas: no daremos ni un minuto de descanso a la administración misógina de López Obrador. No nos cansaremos de exigir justicia a un gobierno cómplice de abusadores y cuya principal autoridad, el presidente, prefiere proteger muros y no la vida de las mujeres”, sentenciaron.

En la sesión solemne de la Cámara de Diputados por el 8M, algunas legisladoras subieron a la tribuna con mantas y pancartas para manifestarse. “Derribaremos el muro del patriarcado”, rezaba la más grande, en referencia también a las vallas de Palacio Nacional.

“Las perredistas unimos nuestra rabia y exigencias a las de todas las mexicanas para decirle al presidente López Obrador: no sea indiferente ante nuestras muertas ni hacia el dolor de las familias a las que se ha arrebatado alguna mujer, adolescente o niña. Cumpla con su responsabilidad y haga lo que sea necesario para que ni una mexicana más viva la violencia de género que su gobierno ha respaldado”, exigieron.

Las manifestaciones por el 8M se llevan a cabo a lo largo de este lunes en todo el país, incluida la Ciudad de México (Foto: Mahe Elipe/ Reuters)

Asimismo, el PRI (Partido Revolucionario Institucional) expresó desde el Senado su rechazo a la violencia en contra de las mujeres y las niñas en cualquiera de sus expresiones. “Ningún gobierno ni fuerza política debe de ser omisa a esta tragedia, sino todo lo contrario, debemos de apostar por estar del lado de las víctimas y de las mujeres de nuestro país”, apuntaron.

“El Gobierno no rompió el pacto y prefirió levantar un muro para cuidar más las paredes y edificios que las vidas de las mujeres”, completaron, en referencia al pacto patriarcal” que las activistas y políticas feministas le habían pedido quebrar en el caso Salgado Macedonio.

“Se está de lado de las mujeres o no se está”, remarcaron. “Hoy no es motivo de festejo sino un recordatorio que la plena participación e inclusión de las mujeres es aún una tarea inacabada. Es una oportunidad para recordar que está en todas y todos ofrecer a las próximas generaciones un país más justo, menos violento y mucho más igualitario”, concluyeron.

