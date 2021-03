“Es una encarnizada persecución política”: esposa de Roberto Sandoval pidió la intervención de AMLO en el caso del exgobernador de Nayarit

Imagen de archivo. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit y su esposa, Ana Lilia López. (Foto: CUARTOSCURO)

Ana Lilia López, esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, asegura, hay una “encarnizada persecución política” en contra de su esposo y su hija Lidy Alejandra Sandoval, acusados de la posible comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la mujer detalló que envió una carta al mandatario para pedirle su intervención en el caso contra su marido e hija, al tiempo que solicitó una audiencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que entregarle los documentos oficiales la investigación y “no la historia de escándalos que se han fabricado”.

Aseveró que desde un principio se entregó la documentación oficial a las autoridades para que se hiciera “una revisión exhaustiva” desde el 2011 de todos sus bienes “y no es posible que hayan pasado los límites de la perversidad”, señaló.

“El día de hoy estoy anunciando en esta carta, y que solicito se intervenga al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al cual hago un llamado para que haga una investigación y que nos deje (...) yo lo que pido es detener esta encarnizada persecución política que hemos tenido durante más de tres años y medio”, aseguró.

Enfatizó que decidió exponer esta situación “ya que soy madre” y a que las autoridades “han tenido la perversidad y los límites sobrepasados de poner a mi hija con una orden de aprehensión”. Señaló que su hija es madre soltera de una bebé “no puedo dejar pasar, yo como madre, estos hechos.

Aseguró que sus hijos son personas con valores e hizo responsable al gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, de la vida del exmandatario Roberto Sandoval Castañeda, de su hija e hijo y de ella misma.

“Y ella (su hija) una mujer con una fe inquebrantable, una mujer que jamás tomaría un cinco que no le perteneciera. Yo vengo aquí a hablar como una madre dolida. Estoy muy triste y muy angustiada porque no sé su paradero. No puedo tener más que decirle al señor gobernador, Antonio Echeverria García, que lo hago responsable de la vida de mi esposo, de la vida de mi hija, de la de mi hijo y de la mía propia”, sentenció,

“No puedo decir más que acusar de todo lo que hemos sufrido en este tiempo, en una persecución política descabellada, con falsedades. Roberto Sandoval jamás dejó de entregar a las autoridades todo lo necesario para respaldar lo que estoy diciendo”, dijo.

Ana Lilia López leyó la carta que dirigió al mandatario, la cual dice:

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador,

Soy Ana Lilia López, profesora y madre de familia. Le escribo esta carta urgente, pidiéndole su intervención para detener la encarnizada persecución política en contra de mi esposo Roberto Sandoval y de mi hija Lidy Alejandra Sandoval López, ya que por falta de escrúpulos de algunos políticos que quieren retener el poder en Nayarit, están poniendo en riesgo nuestras vidas.

Como madre, que nunca me he dedicado a la política, hoy me dirijo a usted, apelando a sus valores humanos, más que su investidura de presidente de la República. Me encuentro desesperada y triste ya que hemos sufrido por muchos tiempo, una enorme y poderosa y desleal guerra sucia, que solo ha servido para poner en contra (...) y desinformar al pueblo de Nayarit y de México.

Se han fabricado de odio y destrucción hacia mi familia, inventando delitos y culpándonos de distintas barbaridades sin pruebas. Por eso, con todo conocimiento de causa, hago responsable al gobernador Antonio Echeverría García, por la vida de mi esposo, por la vida de mi hija, de mi hijo y de la mía propia; ya que se han atrevido a pasar los límites de la ley, manipulando las instituciones para conseguir sus fines.

El gobernador Echeverría y su maldad, sin ningún fundamento, impuso una orden de aprehensión en contra de mi hija Lidy Alejandra Sandoval López, que nunca se ha dedicado a la política y que le acusan de haber adquirido una propiedad por medio de un crédito hipotecario que aún se debe.

Lidy es una niña muy sana, se dedicó a estudiar. Ella trabajó para tener un hogar, es una mujer trabajadora y que sería incapaz de tocar algo que no le perteneciera.

Les enviaré toda la información sobre tres órdenes de aprehensión giradas por el estado de Nayarit y la que fue solicitada a la Fiscalía General de la República, ante la incesante presión del gobierno de Nayarit.

Mi esposo y mi familia han presentado desde el año 2017, todas las pruebas necesarias para desviar las falsas acusaciones con las que el gobierno nayarita ha buscado distraer al pueblo de mi estado, incluyendo los dictámenes oficiales de la Secretaría de la Función Pública, que desde hace años, respalda nuestra versión de los hechos.

Ante dicha situación, le solicito de la manera más atenta y respetuosa, me conceda una reunión la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que conozca la verdad que hemos acreditado con documentos oficiales, y no las historias de escándalo negativas que se han fabricado en el gobierno de Nayarit y en muchos medios de comunicación.

Contamos con todos los documentos y evidencias para comprobar que todo esto que hemos vivido es una calumnia y a pesar de ello, siguen buscando formas de atacar y denostar a mi familia.

En estos tiempos de campañas electorales, le pido que vea nuestro caso como lo que es y siempre ha sido: una persecución política.

Mi deseo es que mi familia pueda defender su inocencia en un proceso imparcial y con todas las garantías y con respeto a los derechos humanos que el Estado mexicano brinda a sus ciudadanos y coincido con usted, señor presidente, que como dice, no todos somos iguales, reconociendo que cada uno tiene su historia. Enfáticamente le digo que la de nosotros es una historia de lucha del pueblo y para el pueblo.

Agradeciendo su atención y comprensión ante la peligrosa situación que vive mi familia, espero atentamente el día y la hora para poder comparecer ante la secretaria de Gobernación.

Atentamente

Ana Lilia López Torres”, finaliza la misiva a la cual dio lectura en el noticiero radiofónico.

En la entrevista, la esposa de Roberto Sandoval, aseguró que lo que la tiene “verdaderamente consternada” es la acusación en contra de su hija.

“Algo que se demostró y que está en la declaración patrimonial desde el 2009, porque como padres trabajamos para dejarles un beneficio a nuestros hijos y esto se dejó a nombre de Lidy, un terreno”, aclaró Ana Lilia López.

Al ser cuestionada en dónde estaría el delito, ella respondió “no lo encuentro porque está respaldado en la declaración patrimonial y la del 2017, que es una casa que se hizo con una transferencia, que se compró el terreno y ahí están las transferencias lícitas y está un crédito hipotecario de una casa que está en obra gris, todavía. Entonces no sé cuál es el fundamento, porque la están acusando de ello (.. ) cómo es posible que hagan una firma de algo que está bien respaldado”, señaló.

Este miércoles, el diario El Universal, el cual tuvo acceso a la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que se señala a Ana Lilia López y sus hijos Lidy y Pablo, como las personas que estructuraron la red para blanquear los fondos que el exgobernador obtenía de desviar recursos públicos.

Ana Lilia aseguró que es absolutamente falso y dijo que es algo que le preocupa.

“Es falso, eso no puede pasar en este México. El presidente no lo va a permitir porque esto es una fabricación de delitos y es un hecho muy delicado, y yo le hago este llamado para la justicia, que se investigue a fondo antes de poder ver un documento de esta magnitud”, enfatizó.

“Sí me preocupa muchísimo porque tenemos la evidencia de respaldar toda la investigación que se ha hecho del 2011 al 2017, las autoridades nos avalan. Hemos entregado todo lo que nos han pedido. Si se hace una justicia y si esta es imparcial y nos dejan defendernos conforme a derecho, no tengo ningún motivo para preocuparme. Estamos bien respaldados con la verdad”, señaló.

