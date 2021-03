En drive-thru y módulos peatonales: así vacunará contra el COVID-19 el municipio de San Pedro a sus habitantes

Vacunación drive-thru, St Albans, Inglaterra (Foto: REUTERS/Paul Childs)

En el estado norteño de Nuevo León, pese a que todavía no se tiene una fecha confirmada para tener las vacunas contra el COVID-19, el municipio de San Pedro Garza García –el más rico de México– ya tiene preparada su estrategia de vacunación que, con prioridad a los adultos mayores como lo establece la estrategia nacional, consistirá en la instalación de módulos peatonales y del tipo servicio drive thru.

Algo bastante similar a la logística que llevan a cabo en el vecino que tienen a un lado, Estados Unidos, a fin de evitar largas filas y aglomeraciones en los centros de vacunación. Así lo dijo el propio alcalde de ese municipio, Miguel Treviño, en entrevista para Telediario, en la que además explicó que en un inicio, será en tres locaciones en las que se aplicará la dosis a las 25 mil personas mayores de 60 años que residen en San Pedro.

Se trata del centro comercial Galerías Valle Oriente, el estacionamiento de la Universidad de Monterrey (UDEM) y el Gimnasio de la colonia San Pedro 400. Solo en los primeros dos se tendrá la opción de ser inoculados dentro de los vehículos.

Vacunación drive-thru en Santiago de Chile (Foto: REUTERS/Iván Alvarado)

“Son espacios muy amplios, en Valle Oriente el espacio es muy óptimo para que el movimiento se dé muy ágil, combinar las dos modalidades y en la medida de lo posible que sea para los adultos mayores un proceso que no sea cansado ni estresante, al contrario, que sea un buen momento de esperanza y de salir adelante”, indicó Treviño a dicho noticiero.

Entonces, el edil también señaló que enseguida el gobierno federal les asigne fecha de entrega de vacunas echarán a andar los protocolos necesarios para empezar lo más pronto posible la aplicación de la medicina anticovid.

Cabe señalar que las autoridades locales han dejado bastante claro que los centros ya mencionados que habilitarán solamente serán vacunados los propios habitantes del municipio y para obtener la cita que requieren se tendrán que registrar en la página www.vacunate.sanpedro.gob.mx o en la cuenta de Whatsapp municipal.

Asimismo, advirtieron ya que su estrategia de vacunación estará blindará a fin de evitar el influyentismo. “Es un proceso muy vigilado, no hay manera de meterse a la fila, vamos a ser muy estrictos. El primer punto de contacto con el centro de vacunación es el comprobante de cita, quien no lo tenga no habrá manera de que entre al espacio previo a la vacunación”, aseguró el alcalde a Telediario.

El edil hizo hincapié en que el modelo de vacunación será totalmente imparcial. “La gente quiere que esto se maneje sin ningún privilegio, entonces tenemos una capacidad muy ágil para hacer el registro mediante Whatsapp y el Call Center; conforme se registren, se dan la citas”.

Vacunación drive-thru en Santiago de Chile (Foto: REUTERS/Iván Alvarado)

Y sobre los fines políticos que podrían adjudicarse a este plan, Treviño se comprometió a que no tomar ventaja de la vacunación, en el contexto de la contienda electoral del próximo 6 de junio, en la que precisamente buscará reelegirse como alcalde.

No obstante, insistió en que sería inaceptable que algún aspirante a un cargo público lucre con la campaña de vacunación, y aclaró que reconoce que quien lleva el liderazgo en toda la estrategia de vacunación “es el gobierno federal, nosotros somos una instancia para apoyar y proveer de logística, eso es lo que haremos. En este proceso clave para salir adelante, seremos serios, respetuosos de nuestro papel y no será un asunto para sacar ventaja de ningún tipo”.

Según las descripción que han hecho los funcionarios municipales, en los módulos drive thru habrá carriles de estacionamiento donde los vacunados pasarán los 30 minutos de observación que se requieren. El alcalde sampetrino prevé con este plan se llegarán a vacunar hasta 4 mil personas al día.

Por último, Miguel Treviño dijo tener confianza el sistema que han diseñado para la vacunación en San Pedro resulte práctico y de utilidad para otros municipios. “Aprovechen lo que estamos haciendo aquí, para replicarlo en cualquier parte del país donde también funcione”.





