Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz explotan contra la producción de La Casa de los Famosos México: “Quieren ver sangre”

Ese Pérez le recriminó a Masad Altamimi no lavar los baños de la casa y preguntó si su religión no se lo permitía. El influencer árabe explotó y le recordó las bromas sobre bombas que hizo al inicio de la temporada. (Captura de pantalla)

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Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz mostraron su malestar este domingo 9 de agosto contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que el posicionamiento entre Ese Pérez y Masad Altamimi fuera elegido por el público como el mejor de la noche, una señal que los tres habitantes leyeron como un mensaje directo: el programa quiere peleas... pero ellos no piensan dárselas.

La reacción ocurrió en dos momentos distintos: primero durante la gala, y luego en la cocina tras la eliminación, donde continuaron la conversación. En ambos espacios, los habitantes coincidieron en lo mismo: no van a protagonizar conflictos fabricados para satisfacer a la audiencia.

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El posicionamiento que encendió la noche

El detonante fue el anuncio de Galilea Montijo al cierre de los posicionamientos. La conductora informó a los habitantes que el público había elegido el enfrentamiento entre Ese Pérez y Masad Altamimi como el mejor posicionamiento de la noche, y les recomendó escuchar a la audiencia sobre lo que quiere ver en el reality.

Altamimi llegó a esa gala con 11 votos en la nominación de la semana, la cifra más alta entre los cuatro nominados.

Pérez se paró frente al influencer árabe y fue directo: “Quiero que te vayas de la Casa porque estás pero para mí no. Yo entiendo que haces mucho ejercicio, qué padre, pero nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera. No sé si tu religión no te lo permita. Es todo lo que te tengo que decir”.

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Masad respondió con el semblante encendido: “Limpio toda la Casa. Nunca te veo despierto temprano cuando voy a la cocina con Yahir. Y con mi religión nunca, exhorto otra vez, no te metas. Atrás de mí, ahí es tu lugar”. Luego sacó un episodio anterior, donde Ese Pérez se burló de su origen árabe: “Hablaste de bombas. No vuelvas a hablar de bombas otra vez”.

Ese Pérez había hecho dos bromas en días previos que relacionaban el nombre de Masad con explosivos. La primera fue durante la dinámica de presentación con Odalys Ramírez, cuando dijo: “Me voy a poner aquí, me hago un poquito para acá, no me vaya a caer una bomba”, al colocarse junto a Altamimi. La segunda ocurrió dentro de la casa el primer día, cuando los habitantes hablaban de sus habilidades: “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”, soltó Pérez.

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La pelea no terminó con el posicionamiento. Cuando Ese se colocó detrás de Masad, el árabe siguió reclamándole. Cynthia Klitbo intervino para bajar la temperatura: “No te pongas así, porque no te conviene que te vean agresivo”.

Pérez respondió: “No te entiendo, como tú no entendiste lo que dije. A mí no me estés señalando. ¿Qué me vas a hacer o qué?”.

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“En mi contrato no dice que tengo que agredir a nadie”

Luego de la “recomendación” de Galilea Montijo de escuchar al público, que calificó como mejor posicionamiento en encontronazo entre Ese y Masad, la actriz Cynthia Klitbo fue la primera en reaccionar: “A mí no me importa, yo no tengo por qué agredir a nadie. En mi contrato no dice que tengo que sacarle sangre a nadie”.

Memo Schutz le respondió con una pregunta: “Porque dice que te vas a lanzar del puente, ¿te vas a lanzar del puente?”. Klitbo fue directa: “No”.

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(Captura de pantalla)

Yanet García observó la escena y resumió lo que acababa de pasar en la gala: “Lograron lo que se quería, un pleitazo”. Cynthia asintió. Yahir tomó la palabra y fue más explícito: “La gente quiere ver sangre”.

La conversación continuó minutos después de terminada la gala de eliminación, donde el tono subió. Yahir fue el más directo del grupo: “Quieren, quieren, quieren, güey, pero no se debe hacer”. Memo lo secundó.

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Yahir dejó en claro que no va a pelear con ningún compañero por complacer a la audiencia: “¿Por qué te vas a madrear con alguien? Porque te están diciendo qué es lo que quieren ver. No creo”.

Aldo Rendón recordó que una amiga le advirtió: “Tú acuérdate que a ellos les vale pit*, ellos quieren sangre”. Yahir cerró el argumento: “No tengo por qué tener un pleito con alguno de mis compañeros y amigos porque afuera quieran que me madree”.

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