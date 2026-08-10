México
Agregar Infobae enGoogle

Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz explotan contra la producción de La Casa de los Famosos México: “Quieren ver sangre”

Ese Pérez y Masad Altamimi protagonizaron el enfrentamiento más acalorado durante los posicionamientos de la segunda gala de eliminación

Ese Pérez le recriminó a Masad Altamimi no lavar los baños de la casa y preguntó si su religión no se lo permitía. El influencer árabe explotó y le recordó las bromas sobre bombas que hizo al inicio de la temporada. (Captura de pantalla)
Ese Pérez le recriminó a Masad Altamimi no lavar los baños de la casa y preguntó si su religión no se lo permitía. El influencer árabe explotó y le recordó las bromas sobre bombas que hizo al inicio de la temporada. (Captura de pantalla)
Guardar

Yahir, Cynthia Klitbo y Memo Schutz mostraron su malestar este domingo 9 de agosto contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que el posicionamiento entre Ese Pérez y Masad Altamimi fuera elegido por el público como el mejor de la noche, una señal que los tres habitantes leyeron como un mensaje directo: el programa quiere peleas... pero ellos no piensan dárselas.

La reacción ocurrió en dos momentos distintos: primero durante la gala, y luego en la cocina tras la eliminación, donde continuaron la conversación. En ambos espacios, los habitantes coincidieron en lo mismo: no van a protagonizar conflictos fabricados para satisfacer a la audiencia.

PUBLICIDAD

El posicionamiento que encendió la noche

Imagen V5AUYBYYMZEYZMLNOLMT2YIB3E

El detonante fue el anuncio de Galilea Montijo al cierre de los posicionamientos. La conductora informó a los habitantes que el público había elegido el enfrentamiento entre Ese Pérez y Masad Altamimi como el mejor posicionamiento de la noche, y les recomendó escuchar a la audiencia sobre lo que quiere ver en el reality.

Altamimi llegó a esa gala con 11 votos en la nominación de la semana, la cifra más alta entre los cuatro nominados.

Pérez se paró frente al influencer árabe y fue directo: “Quiero que te vayas de la Casa porque estás pero para mí no. Yo entiendo que haces mucho ejercicio, qué padre, pero nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera. No sé si tu religión no te lo permita. Es todo lo que te tengo que decir”.

PUBLICIDAD

Masad respondió con el semblante encendido: “Limpio toda la Casa. Nunca te veo despierto temprano cuando voy a la cocina con Yahir. Y con mi religión nunca, exhorto otra vez, no te metas. Atrás de mí, ahí es tu lugar”. Luego sacó un episodio anterior, donde Ese Pérez se burló de su origen árabe: “Hablaste de bombas. No vuelvas a hablar de bombas otra vez”.

Imagen SN76FNH6NREDHIRONL5F6EAVLM

Ese Pérez había hecho dos bromas en días previos que relacionaban el nombre de Masad con explosivos. La primera fue durante la dinámica de presentación con Odalys Ramírez, cuando dijo: “Me voy a poner aquí, me hago un poquito para acá, no me vaya a caer una bomba”, al colocarse junto a Altamimi. La segunda ocurrió dentro de la casa el primer día, cuando los habitantes hablaban de sus habilidades: “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”, soltó Pérez.

La pelea no terminó con el posicionamiento. Cuando Ese se colocó detrás de Masad, el árabe siguió reclamándole. Cynthia Klitbo intervino para bajar la temperatura: “No te pongas así, porque no te conviene que te vean agresivo”.

Pérez respondió: “No te entiendo, como tú no entendiste lo que dije. A mí no me estés señalando. ¿Qué me vas a hacer o qué?”.

“En mi contrato no dice que tengo que agredir a nadie”

Luego de la “recomendación” de Galilea Montijo de escuchar al público, que calificó como mejor posicionamiento en encontronazo entre Ese y Masad, la actriz Cynthia Klitbo fue la primera en reaccionar: “A mí no me importa, yo no tengo por qué agredir a nadie. En mi contrato no dice que tengo que sacarle sangre a nadie”.

Memo Schutz le respondió con una pregunta: “Porque dice que te vas a lanzar del puente, ¿te vas a lanzar del puente?”. Klitbo fue directa: “No”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Yanet García observó la escena y resumió lo que acababa de pasar en la gala: “Lograron lo que se quería, un pleitazo”. Cynthia asintió. Yahir tomó la palabra y fue más explícito: “La gente quiere ver sangre”.

La conversación continuó minutos después de terminada la gala de eliminación, donde el tono subió. Yahir fue el más directo del grupo: “Quieren, quieren, quieren, güey, pero no se debe hacer”. Memo lo secundó.

Yahir dejó en claro que no va a pelear con ningún compañero por complacer a la audiencia: “¿Por qué te vas a madrear con alguien? Porque te están diciendo qué es lo que quieren ver. No creo”.

Aldo Rendón recordó que una amiga le advirtió: “Tú acuérdate que a ellos les vale pit*, ellos quieren sangre”. Yahir cerró el argumento: “No tengo por qué tener un pleito con alguno de mis compañeros y amigos porque afuera quieran que me madree”.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4YahirCynthia KlitboMemo Schutzmexico-entretenimientoEse PérezMasad Altamimimexico-noticiasTelevisa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

“El 03″ o “El Pelón” y el hijo mayor de El Chapo son los dos narcojuniors más buscados por Washington

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidente viales y manifestaciones hoy 10 de agosto

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 10 de agosto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 10 de agosto?: líneas 8 y B presentan marcha lenta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 10 de agosto?: líneas 8 y B presentan marcha lenta

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de agosto: Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán, similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

Juan Carlos Valencia vs Iván Archivaldo Guzmán: similitudes y diferencias entre los líderes del CJNG y Los Chapitos

“El sombrero es el pasaporte”: reviven dichos de César Gastélum cuatro años antes de su asesinato en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Procesan autoridades a “El Roto”, presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio acusado de secuestro en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y comienza “El Exilio” junto a Mariana Ochoa

El Exilio de La Casa de los Famosos México 2026: detalles de sus carencias y cómo ver en vivo el 24/7

Así luce por dentro la cabaña del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué dijeron Ese Pérez y Masad Altamimi tras su pleito en La Casa de los Famosos México? Así reaccionaron

Esta fue la “broma” sobre bombas que Ese Pérez le hizo a Masad en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Joel Huiqui habla sobre la posible salida de Erik Lira tras el triunfo de Cruz Azul en la Leagues Cup: “Quiero que le vaya bien”

Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso

Definen al técnico de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos 2028

México retiene campeonato del Premundial Sub- 20 Concacaf tras vencer a Estados Unidos

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro