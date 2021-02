Regreso a clases en CDMX: autoridades recorrerán la capital para evitar apertura de escuelas el 1 de marzo

Para asegurarse de que los colegios permanecerán cerrados, las autoridades correspondientes se encargarán de hacer recorridos por la capital (Foto: Pixabay)

A pesar de las advertencias de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) de abrir las escuelas privadas, en la Ciudad de México esto no se permitirá. Para asegurarse de que los colegios permanecerán cerrados, las autoridades correspondientes se encargarán de hacer recorridos por la capital.

En conferencia virtual, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, expresó que serán miembros del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la Ciudad de México quienes harán los trayectos y tomarán acción.

“Se les manifestó que si el lunes alguna de [las escuelas] realiza actividades, pues el INVEA hará recorridos y tomará las medidas que debe tomar”, expresó Merino.

El funcionario agregó que en realidad la mayoría de las instituciones educativas privadas en todos los niveles, entiende la situación por la que el país está pasando debido a la pandemia. Agregó que ellos saben que “resulta imposible retornar actividades presenciales”.

El INVEA decidirá las medidas para las escuelas que incumplan la sana distancia (Foto: Cuartoscuro)

Aunado a esto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo expresó que se trata de “un pequeño grupo” de voceros y no las mismas escuelas quienes han insistido en regresar a clases presenciales.

Una advertencia de la que no se retractan

El pasado jueves Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP, insistió que el próximo lunes 1 de marzo sí se reanudarán las clases presenciales en los colegios privados que así lo deseen.

En una entrevista con Milenio Televisión, Villar Jiménez explicó que esta iniciativa tiene el apoyo de los padres de familia. No obstante, aún están buscando dialogar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para no tener que llegar a extremos como demandas legales.

“Las clases sí se van a iniciar, las escuelas que quieran iniciar sí lo van a poder hacer con apoyo de los padres de familia [...] Si [las autoridades] dicen que van a clausurar o van a multar a la escuela, entonces ya habría un enfrentamiento en que tendríamos que ir a los recursos legales nacionales e incluso internacionales”, expresó en la entrevista.

El presidente de la ANEP agregó que buscarían ayuda en caso de que las escuelas sean clausuradas (Colprensa - Camila Díaz)

El presidente de la asociación aseveró que existen colegios que no quieren volver a las aulas en este momento, y eso no se disputará. Agregó que también hay padres que no mandarán a sus hijos a las escuelas que sí abran.

“Muchas escuelas van a empezar a abrir, escuelas particulares de todos los niveles, hay escuelas que no quieren y respetamos ese derecho, también hay muchos padres de familia que ya nos dijeron que no van a enviar a sus hijos”, agregó.

No obstante, aseguró que aquellos institutos que sí vuelvan a abrir sus puertas, estarán obligados a reforzar los protocolos de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 en las aulas. Esto lo harán tomando como ejemplo las aulas de los países que ya estén tomando clases actualmente.

“Las escuelas que abran deberán aplicar todas las providencias necesarias, sobre todo los protocolos de la Secretaría de Salud y de la SEP, y los protocolos de otros países que están en clases presenciales a pesar de la pandemia”, explicó.

Se tomará como ejemplo las medidas de los países que ya iniciaron clases (Foto: Colprensa - Externos)

Por su parte, el martes pasado Sheinbaum Pardo pidió paciencia, ante la premura de la apertura. A pesar de que los contagios y hospitalizaciones han disminuido, esto podría volver a subir con las escuelas.

“Vamos a dialogar para que nos ayuden a que no se propague la enfermedad a través de esta apertura. Entendemos la situación difícil de muchas familias pero, un poco de paciencia, más paciencia que ya estamos en la recta final”, solicitó la alcaldesa capitalina.

