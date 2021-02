Vacunación en Ecatepec: entre caos y desinformación unos se vacunaron en 30 minutos mientras otros esperaron más de 12 horas

Personas de la tercera edad esperan al exterior de un deportivo para recibir las vacunas contra la covid 19, este martes en el municipio de Ecatepec, Estado de México. EFE/ Carlos Ramírez

El segundo día vacunación en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fue caótico ya que mientras se esperaba que redujeran el flujo de personas formadas, la suspensión temporal de seis sedes complicó la organización y molestó a los habitantes, muchos de ellos esperaron toda la noche formados a las afueras de los centros de aplicación.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras insistió a la población mantener la calma y evitar aglomeraciones, les aseguró que durante un mes estarían aplicándose las vacunas y que todos los adultos mayores recibirían la vacuna china Sinovac, sin embargo muchos se desesperaron y acudieron a formarse a los centros de aplicación.

Si bien el lunes aperturaron en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas I, y en Las Albercas a pocos metros de la misma sede, el martes se creo descontento entre la población por el atraso de otros puntos debido a la capacitación del personal.

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 23FEBRERO2021.- En el marco del segundo día de aplicación de vacunas Covid-19 de Coronovac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac Biotech, cientos de adultos mayores acudieron a realizar largas filas de espera afuera del Centro Cultural y Deportivo Las Américas FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO

“Me vacunaron en media hora”, dijo Estela Sánchez, una habitante del municipio que desde las seis de la mañana fue a formarse al Centro Cívico Río de la Luz, sin embargo después de las 9 de la mañana le indicaron que no era seguro que las vacunas llegaran y que posiblemente sería al medio día, que mejor acudiera a Las Américas.

Después de formarse por dos horas en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas I, personas que habían sido vacunadas les indicaron a quienes estaban formados casi al final de la fila que acudieran a Las Albercas, donde había menos personas formadas, por lo que acudió y no tardó más de 20 minutos en ingresar para que le aplicaran la inmunización.

“Me siento bien, no tuve reacciones secundarias, fueron amables al aplicármela y fue muy rápido, lo malo es que no informan bien y estuvimos yendo de aquí para allá toda la mañana”, añadió.

Alrededor de 2500 vacunas serán empleadas por día de las 200 mil dosis recibidas, en este y cada uno de los módulos instalados en este municipio en un horario de 9 a 18 horas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO

Otros habitantes de la demarcación decidieron acudir a formarse toda la noche en las sedes por miedo a quedarse sin vacuna, lo que causó enojo cuando les dijeron que tardaría en llegar en el transcurso del día, por lo que algunos cerraron Avenida Central por varias horas.

Pese a los retrasos este miércoles ya comenzaron a funcionar de manera normal los demás puntos de vacunación ubicados en: Centro Cívico Melchor Múzquiz, Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, Centro Cívico Benito Juárez (El Chamizal), Centro Cívico Río de la Luz, el Deportivo Bicentenario Hank González, Chiconautla 3000 y Universidad UNEVE.

El edil exhortó a tener calma ya que durante un mes estarán aplicando las 200,000 vacunas de origen chino, por lo que invitó a seguir las redes sociales del municipio para estar informado y resaltó que todos los adultos mayores recibirán la vacuna.

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 23FEBRERO2021.- Cientos de adultos mayores acudieron a la aplicación de las vacuna contra Covid-19 de CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac Biotech, en el Multideportivo Las Américas. Desde ayer cientos de personas se quedaron sin la aplicación y desde la madrugada hicieron fila para poder ser vacunados, en el caso de los que ya no alcanzaron número, les postergaron su cita para mañana con un folio. La cita próxima que les agendaron para la segunda dosis es el 23 de marzo en el mismo lugar de aplicación. Alrededor de 2800 vacunas se aplicarán en este módulo del municipio en un horario de 9 a 18 horas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Dicho municipio se caracteriza por ser el poblado, con 1.6 millones de habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales 13% son personas de 60 años o más (222,028 personas).

La Secretaría de Salud federal explicó que el municipio cumple con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias, referentes a la densidad poblacional, altos niveles de contagio y mortalidad, así como marginación social.

Además, es el municipio que más casos acumula por COVID-19 en la entidad, con 19,118 diagnósticos positivos, y defunciones (2,481 casos), de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal.

La vacunación contra COVID-19 en Ecatepec, Estado de México, comenzará este lunes 22 de febrero (Foto: Twitter@FerVilchisMx)

Los 10 puntos que se han habilitado en el municipio mexiquense estarán operando durante un mes. Lo cual implica tendrían que inmunizar por centro, un promedio de 7,400 adultos por día, y así concluir con dicho sector de la población en el tiempo que han estipulado las autoridades municipales.

Los documentos que deben llevar son identificación oficial, CURP y folio de registro de la vacuna.

El adulto mayor debe acudir con cubrebocas y caretas protectora, de preferencia. Y una vez que ingresen en centro de vacunación, se indica que permanecerán sentados con la distancia requerida.

