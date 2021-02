“Nos haría retroceder décadas”: Anaya aseguró que la reforma eléctrica de AMLO es un gravísimo error

Ricardo Anaya pide a legisladores no apoyar reforma eléctrica de AMLO

El panista Ricardo Anaya, pidió a los diputados no aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, ya que -dijo- significaría es un gravísimo error que haría retroceder al país décadas.

A través de un video colocado en su cuenta de Twitter, Anaya Cortés -quien realiza un recorrido a lo largo y ancho del país con la intención de acercarse a los mexicanos con miras a la candidatura presidencial de 2024- aseguró que “con la ley actual, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprar primero la electricidad más barata”.

“La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretenden votar esta semana, te puede afectar a ti, muchísimo más de lo que te imaginas. Te quiero decir por qué te va afectar, por qué es un gravísimo error y en el fondo, por qué lo está haciendo y por qué no quieren que los sepas”, señaló Anaya, a quien se observa en medio de un campo en lugar del interior del país.

“Hoy la energía más barata y más limpia es ésta’', dice Anaya al tiempo que la cámara hace una toma de varias celdas solares colocadas en el campo, “la que se genera con los rayos del sol, que son gratis, abundan en México, no contaminan. O con el viento, o con plantas muy modernas de ciclo combinado. Bueno, pues actualmente, por Ley, la CFE tiene que comprar la electricidad más barata para podértela vender a ti en tu casa, en tu negocio o en una fábrica. Lo que cual es bueno por el costo, pero también porque es la más limpia”, destacó.

En el video de casi 5 minutos de duración, el panista aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promueve energía sucia y cara.

“Pero la iniciativa de López Obrador, va en sentido totalmente contrario: lo que promueve es generar energía sucia y cara. Y tú has de estar pensando que eso no puede ser cierto. ¿Cómo puede preferir un gobierno la electricidad más cara y que además contamina? Bueno, pues la razón es muy grave y no quieren que la sepas”, dijo.

En una siguiente toma, se observa al excandidato presidencial en las inmediaciones de la refinería de Tula, ubicada en el estado de Hidalgo.

“En esa planta gigantesca, se transforma el petróleo en gasolina, eso todos los sabemos. El problema, es que queda un desperdicio que se llama combustóleo, y el gobierno tiene tanto combustóleo que ya no sabe qué hacer con él, ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es buen negocio como hace años, porque cada vez más países prohíben quemarlo, justo porque contamina muchísimo. Entonces López Obrador y su gobierno dijeron ¿qué carambas hacemos con el combustóleo de Pemex? ¿Sabes cuál fue su brillante idea? Quemarlo, para generar electricidad justamente en las termoeléctricas de la CFE”, al tiempo que señala a unas chimeneas de las que emanan poderosas columnas de humo negro.

“Pero por favor vean la contaminación que produce la quema de combustóleo en esta termoeléctrica de Tula. Más que con la ley actual, no pueden quemar todo el combustóleo de Pemex porque están obligados a dar preferencia a la energía más barata que es la limpia. O sea, para poderlo quemar todo, nomás imagínate la contaminación, para eso están cambiando la ley. Es un disparate que te va a afectar por dos razones: primero, porque van a contaminar el aire que respiras, el aire que respiran tus hijos”, aseguró.

“Ayer en Salamanca, lo puedes ver en las noticias, -dijo Anaya, tuvieron que decretar contingencia ambiental justo por la quema de combustóleo, en una termoeléctrica de la CFE, que es igualita a esta. El problema es real. Y segundo: pues también te va a afectar porque cuesta cinco veces más caro generar la electricidad quemando combustóleo. Entonces una de dos: o te suben la luz o usan los impuestos para subsidiar. Lo cual implica que haya menos dinero para servicios como agua, calles, caminos, hospitales, medicinas becas.. O sea, de algún lado tienen que tomar ese dinero”.

El excandidato presidencial advirtió que si la reforma se aprueba, México retrocederá décadas y que los apagones de hace unos días no van a “ser nada, comparado con lo que se viene”.

(Foto: Cortesía Cofece)

“Si esta reforma se aprueba, será retroceder décadas. Nos vamos a quedar con lo peor: con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas, con la energía cara… Y fíjate, los apagones de los últimos días no van a ser nada comparado con lo que puede venir”, alertó.

El panista cuestionó si todo lo que ha dicho no fuera verdad, entonces por qué el gobierno tanta prisa en la aprobación de la reforma.

“Y ya sé que es una iniciativa preferente, pero por favor, le pido al gobierno que no cometan este error, que consulten especialistas de la UNAM, de las mejores universidades mexicanas. Se van a dar cuenta de la gravedad”, pidió.

“Pero al gobierno le pido que deje de mentir. Asómense al mundo, la intermitencia de las energías limpias sí tiene solución. En Islandia, el 100% de la energía proviene de fuentes renovables, el Noruega el 98%, en Kenia el 70%; ¿y nosotros apostando por el pasado, por contaminar de esa manera el aire?”, se preguntó.

Ricardo Anaya destacó que lo que importa es que el país tenga energía suficiente, limpia y a buen costo.

“Por eso hago un llamado a las fuerzas de oposición y también a los legisladores de Morena que sí quieran el bien de México a dejar de lado argumentos ideológicos, a que discutamos con razones. Les pido que no cometamos este gravísimo error”, finalizó.

