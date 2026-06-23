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Cómo preparar Utopenec: las salchichas en escabeche checas ideales para ver el partido México vs. Chequia

Te decimos la manera más sencillas de realizar esta receta desde casa

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Frasco de vidrio grande con salchichas, rodajas de cebolla y zanahoria sumergidas en escabeche transparente, fondo neutro.
Un frasco de vidrio contiene salchichas, rodajas de cebolla y zanahoria sumergidas en un escabeche transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico de la picada checa llega a las mesas mexicanas con un giro simple y sabroso: los Utopenec. Este plato es una de las botanas preferidas en los bares de Chequia, especialmente para acompañar una cerveza bien fría y la charla entre amigos.

Para el próximo 24 de junio, fecha en la que México competirá contra Chequia en el Mundial 2026, los Utopenec se convierten en una excelente opción para quienes buscan algo distinto, fácil de preparar y con ingredientes comunes.

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Receta de Utopenec (salchichas en escabeche checas)

Se trata de salchichas cortadas en trozos y marinadas en un escabeche suave de vinagre, agua, especias, cebolla y zanahoria. El resultado es una botana fría y sabrosa, que se disfruta tras unas horas de heladera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas (15 minutos de preparación activa + 2 horas y 45 minutos de reposo en heladera).

  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo: mínimo 2 horas en heladera (ideal, más tiempo)
Frasco de vidrio grande con tapa de metal, salchichas enteras, rodajas de cebolla, rodajas de zanahoria y pepinillos en un líquido claro.
Un frasco de vidrio contiene salchichas, rodajas de cebolla y zanahoria en un líquido de escabeche transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 8 salchichas tipo viena, polacas o mexicanas
  2. 1 cebolla mediana
  3. 1 zanahoria
  4. 300 ml de vinagre blanco
  5. 300 ml de agua
  6. 10 granos de pimienta negra
  7. 2 hojas de laurel
  8. 2 cucharadas de azúcar
  9. 1 cucharada de sal

Cómo hacer Utopenec, paso a paso

  1. Corta las salchichas en mitades o en trozos grandes. Reservá.
  2. Pela y corta la cebolla en aros finos y la zanahoria en rodajas delgadas.
  3. En una cacerola, mezcla el vinagre, el agua, la sal, el azúcar, los granos de pimienta y el laurel. Lleva a hervor. Apenas rompa el hervor, apagá el fuego y deja enfriar completamente.
  4. En un frasco limpio y grande, coloca capas de salchichas, cebolla y zanahoria alternadas.
  5. Vierte la mezcla de escabeche ya fría sobre las salchichas hasta cubrir todo.
  6. Cierra el frasco y lleva a la heladera por al menos 2 horas (ideal 24 horas para más sabor).
  7. Sirve frío, directamente del frasco, acompañado de pan o como botana.
Tabla de madera con salchichas crudas, aros de cebolla blanca, zanahoria en juliana, hojas verdes y cuatro montones de especias en polvo y secas.
Una tabla de madera exhibe salchichas, cebolla en juliana, zanahoria rallada y especias, listas para la preparación de una comida casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos:

  • Es importante que el escabeche esté frío antes de verter sobre las salchichas.
  • El tiempo de reposo mejora mucho el sabor y la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones como botana.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 6 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien cerrado, hasta 5 días. No se recomienda freezar.

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