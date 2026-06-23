Pelea en taquería se vuelve viral: cliente y taquero terminan a golpes por presunto intento de no pagar

Un nuevo caso de violencia registrada en video ha causado gran revuelo en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes en las que un taquero y un cliente protagonizan una fuerte discusión que rápidamente escaló hasta los golpes frente a varios testigos.

El material muestra el momento en que el comerciante confronta a un hombre vestido de blanco, a quien acusa de intentar abandonar el establecimiento sin pagar la cuenta correspondiente a los tacos que habría consumido. La situación, que en un inicio parecía una simple discusión, se intensifica en cuestión de segundos.

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En medio del altercado aparece una mujer vestida de rojo, quien interviene para respaldar al cliente. De acuerdo con lo que se observa en la grabación, la mujer asegura que el pago de la cuenta sí se realizará, intentando calmar al taquero y evitar que la situación continúe escalando.

El reclamo del comerciante derivó en una pelea que terminó con una persona en el suelo.

Sin embargo, el comerciante insiste en que el hombre debe cubrir el consumo antes de retirarse del lugar, lo que mantiene la tensión entre ambas partes. Los gestos, el tono de voz elevado y la cercanía física entre los involucrados contribuyen a que el ambiente se vuelva cada vez más tenso.

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La situación da un giro crítico cuando el cliente se aproxima nuevamente al taquero, aparentemente con la intención de seguir dialogando. En ese momento ocurre un intercambio físico que cambia por completo el rumbo de la discusión.

El hombre vestido de blanco termina en el suelo tras recibir un golpe durante el enfrentamiento, lo que provoca sorpresa entre las personas que se encontraban en el lugar. La escena genera confusión inmediata, mientras algunos testigos observan sin intervenir y otros reaccionan ante lo ocurrido.

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Lejos de terminar ahí, el conflicto continúa. La mujer que previamente había defendido al cliente se lanza contra el taquero e intenta golpearlo, lo que provoca una nueva oleada de empujones y movimientos bruscos. La situación se descontrola por completo durante unos segundos, con varias personas tratando de entender lo que sucede.

La intervención de una mujer no evitó que la situación terminara en golpes y confusión.

El video no muestra la intervención de autoridades ni de personal de seguridad, por lo que se desconoce si el incidente fue contenido en el momento o si los involucrados abandonaron el lugar por su cuenta tras la pelea.

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Hasta el momento tampoco se ha informado la ubicación exacta donde ocurrió el altercado, ni si alguna de las partes involucradas decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Esto ha dejado múltiples preguntas abiertas entre los usuarios que han compartido y comentado el video.

En redes sociales, la difusión del caso ha generado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideran que el comerciante actuó ante un posible intento de evasión de pago, otros señalan que la situación pudo haberse manejado sin llegar a la violencia física.

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El video ha generado debate sobre lo ocurrido y quién tuvo la responsabilidad del altercado.

El caso también ha reavivado el debate sobre la exposición de este tipo de incidentes en plataformas digitales, donde los videos virales suelen difundirse rápidamente sin contexto completo, lo que incrementa la especulación y la discusión entre los internautas.

Por ahora, el video continúa circulando ampliamente, sumando reproducciones y comentarios, mientras se espera que en caso de existir una investigación oficial se esclarezcan los hechos y se determine qué fue lo que realmente ocurrió dentro de la taquería.

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