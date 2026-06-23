México

Confirman cuarta muerte relacionada con el calor en Mexicali: víctima tenía 67 años

El Servicio Médico Forense determinó que un hombre de 67 años falleció por agotamiento por calor, además de presentar paro cardiorrespiratorio, desequilibrio hidroelectrolítico y lesión renal aguda

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Con este caso, suman cuatro las muertes asociadas a las altas temperaturas registradas en Mexicali durante 2026. EFE/ J.J. Guillén
Con este caso, suman cuatro las muertes asociadas a las altas temperaturas registradas en Mexicali durante 2026. EFE/ J.J. Guillén

Las altas temperaturas que se han registrado en Mexicali durante las últimas semanas volvieron a cobrar una vida. El Servicio Médico Forense (SEMEFO) confirmó la cuarta muerte relacionada con el calor en lo que va de 2026 en la capital de Baja California, luego de determinar que un hombre de 67 años de edad falleció a consecuencia de agotamiento por calor y diversas complicaciones médicas derivadas de esta condición.

La víctima fue identificada como Isra, de 67 años, quien perdió la vida el pasado 13 de junio dentro de las instalaciones del Hospital General de Mexicali.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cuerpo del hombre ingresó al Servicio Médico Forense el 16 de junio, donde se le practicó la necropsia correspondiente para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

El dictamen pericial concluyó que la muerte estuvo relacionada con un cuadro de agotamiento por calor, además de presentar paro cardiorrespiratorio, desequilibrio hidroelectrolítico y lesión renal aguda.

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Cuarta víctima del calor en apenas seis meses

Con este caso, Mexicali acumula ya cuatro fallecimientos asociados a las altas temperaturas en lo que va del presente año.

Seis profesionales médicos con mascarillas y guantes azules rodean a un paciente adulto mayor acostado en una cama de hospital, evaluando su abdomen.
El hombre de 67 años falleció en el Hospital General de Mexicali y su muerte fue relacionada con agotamiento por calor y otras complicaciones médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la muerte de Isra, las otras tres víctimas registradas en 2026 perdieron la vida a consecuencia de golpes de calor, una condición médica más severa que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y alcanza niveles potencialmente mortales.

Las autoridades sanitarias han advertido que tanto el golpe de calor como el agotamiento por calor representan emergencias médicas que pueden provocar daños graves en órganos vitales y derivar en la muerte si no se recibe atención oportuna.

El agotamiento por calor suele presentarse después de una exposición prolongada a altas temperaturas y puede manifestarse mediante síntomas como debilidad, fatiga extrema, sudoración excesiva, mareos, dolor de cabeza, náuseas, deshidratación y alteraciones en la presión arterial.

En casos más severos, la pérdida de líquidos y electrolitos puede desencadenar afectaciones en órganos como los riñones y el corazón, tal y como ocurrió en el caso del hombre de 67 años.

Autoridades llaman a reforzar medidas preventivas

Las autoridades estatales y municipales mantienen habilitados diversos puntos de hidratación en diferentes zonas de Mexicali con el propósito de reducir los riesgos para la población durante la temporada de calor.

Autoridades mantienen habilitados puntos de hidratación y exhortan a la población a extremar precauciones ante el calor extremo. REUTERS/Kacper Pempel
Autoridades mantienen habilitados puntos de hidratación y exhortan a la población a extremar precauciones ante el calor extremo. REUTERS/Kacper Pempel

Estos espacios están destinados principalmente a personas en situación de calle, trabajadores expuestos a la intemperie, adultos mayores y ciudadanos que requieren un lugar para refrescarse y rehidratarse.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar precauciones y evitar actividades que impliquen una exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantenerse hidratado de manera constante, evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y con alto contenido de azúcar, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares ventilados y prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Mexicali es reconocida como una de las ciudades más calurosas de México y cada año enfrenta periodos de temperaturas extremas que pueden superar los 45 grados centígrados.

Las autoridades de salud han insistido en que las condiciones climáticas representan un riesgo real para la vida, particularmente para los sectores más vulnerables de la población, por lo que han pedido a los ciudadanos no minimizar los síntomas relacionados con el calor y buscar atención médica inmediata ante cualquier señal de alarma.

Mientras la temporada de verano apenas comienza, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y continúan reforzando las estrategias de prevención con el objetivo de evitar que aumente el número de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas en la capital bajacaliforniana.

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