Ex participante de “Enamorándonos” acusó a precandidato de MC en Veracruz de amenazarla con una pistola para intentar violarla

La joven señaló que Jesús Camacho Carranza la contactó a través de Facebook (Foto: Twitter/@ElMercurioVer)

La ex participante del programa “Enamorándonos”, Valeria Rangel, también conocida como Vale Queen, acusó a Jesús Camacho Carranza, precandidato que participó en la diputación federal en Veracruz por Movimiento Ciudadano, de haberla amenazado con una pistola para intentar abusar sexualmente de ella.

La influencer y bailarina de 29 años, explicó que el precandidato la contactó a través de Facebook, debido a que ella hizo una publicación solicitando ayuda legal para llevar un asunto. Aseguró que al inicio ella no sabía quién era, pues solo le importaba encontrar un abogado que la auxiliara.

Relató que cuando el precandidato fue a visitarla a su casa intentó violarla, para ello usó un arma de fuego con la que le apuntó a la cabeza, no obstante, ella luchó para alejar el arma y que no le hiciera nada.

“Él, al momento con su mano izquierda me sometió, pero no me estaba ahorcando, nada más me estaba sometiendo; el vato me empujó y me decía que me acostara en la cama. Me empezó a gritar que era una broma, que es una broma, una broma, suéltame”, dijo la afectada entre sollozos a los medios de comunicación.

Valeria también es influencer y bailarina (Foto: Instagram/@valequeen007)

Rangel acusó que logró apuntar las placas del vehículo de su agresor y también capturó una imagen rostro, con lo que pudo identificarlo y posteriormente hacer la denuncia.

De acuerdo a lo narrado por la víctima en un video publicado en sus redes sociales, cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad de su domicilio, en donde se aprecia al sujeto huyendo con el arma.

Señaló que los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, aunque la acusación la ha hecho pública hasta este sábado, debido a que primero quiso levantar la denuncia formal ante la Fiscalía Novena de Veracruz para tener un soporte legal.

Para dar a conocer su caso a los medios, Vale Queen ha tenido el apoyo de la colectiva feminista Brujas del Mar.

Valeria buscaba ayuda legal de un abogado pero fue atacada en su propia casa (Foto: Instagram/@valequeen007)

De acuerdo con La Silla Rota de Veracruz, Arusa Usi, fundadora de la colectiva, dijo que solicitaron acompañamiento jurídico al Instituto Municipal de las Mujeres, y que la persona encargada de tomar las diligencias revictimizó a Valeria.

Dicho medio también aseguró que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rulla, informó que Jesús Camacho Carranza, incumplió con los requisitos para validar su postulación como candidato a la diputación federal de la entidad.

Asimismo, tras las acusaciones de la afectada, el líder local del partido, solicitó acelerar la notificación de que el abogado no cumplió con los requisitos a la candidatura.

Las acusaciones se dan en un ambiente político lleno de polémica, recientemente, un pre candidato a una diputación a Puebla, también por Movimiento Ciudadano fue denunciado en redes sociales por tener comportamientos indebidos con su hija, una menor de edad. Tras ello, colectivas feministas solicitaron a las autoridades investigaran a José Elías Medel por abuso en contra de la niña.

La joven relató que logró zafarse del sujeto que intentó violarla (Foto: Instagram/@valequeen007)

Sin embargo, el caso más grande es en contra de Félix Salgado Macedonio, militante del partido de Morena, quien busca la gubernatura de Guerrero y está acusado por abuso sexual.

Para evitar que Salgado Macedonio llegue a las elecciones o la gubernatura, feministas, escritoras, periodistas, actores y políticos de diversos partidos han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que “rompa el pacto” y lo baje de la contienda para que enfrente la justicia, sin embargo, el mandatario ha expresado varias veces que es una campaña de desprestigio y ha subrayado su apoyo al candidato.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: