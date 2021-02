“Me dijo que era muy amigo de Salinas Pliego”: seis mujeres acusan a Andrés Roemer, escritor y cofundador de La Ciudad de Las Ideas, de abuso sexual

El escritor Andrés Roemer tiene algunas acusaciones por abuso sexual, entre ellas de la bailarina Itzel_Schnaas. (Foto: Tomada de Instagram @roemerandres)

Andrés Roemer, escritor y embajador de La Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la Unesco, acumuló varias acusaciones por abuso sexual de mujeres, quienes dijeron, abusó de ellas con un mismo modus operandi: citarlas en su casa para ofrecerles una oportunidad laboral.

Son al rededor de seis denuncias que tiene el escritor, las cuales se dieron a conocer desde 2019 de manera anónima, aunque, ahora, algunas de ellas han roto el anonimato y han hablado públicamente de los casos de abuso que sufrieron por parte de Roemer.

Una de las mujeres que decidió romper el silencio fue la bailarina Itzel Schanaas, quien, por medio de un video publicado en su cuenta de YouTube, describió cómo fue que el escritor abusó de ella.

Narra que, conoció a Roemer en el festival Ciudad de las Ideas de noviembre del 2019.

Describe que le habló de su trabajo con entusiasmo, intercambiaron números telefónicos, y se pusieron en contacto unos días más tarde.

La bailarina dice que Roemer la citó para presentarle un proyecto, primero en un restaurante de la colonia Roma, y posteriormente, en su casa.

Explica que, ya en casa del escritor, tuvo que esquivar bromas, piropos y cumplidos. “Me negué a los tragos y alcoholes de cortesías, de hecho llegué en moto para que fuera más fácil decir que no, sin recibir insistencias. Obviamente no hubo alcohol, pero no pude evitar los incómodos comentarios de lo sexy que puede volverse una mujer en moto ante los ojos de cualquier pendejo”, dice la bailarina en su video.

Dice que, el escritor le hizo un comentario, en el que le dijo que si él hubiera podido escoger, “mi esposa hubiera sido bailarina”.

Narra como, después de varios halagos y hacer énfasis en su amor por las bailarinas, comenzó a acariciar sus piernas, cerca de la ingle, y a tocar su pene.

“Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo”, dice Schanaas en el video.

Dice que no supo qué hacer, así que comenzó a “tejer la despedida con tintes y muchas ganas de querer salir corriendo”.

Antes de despedirse, el escritor aseguró la programación de su trabajo en el festival y celebró el encuentro.

“Andrés Roemer, colocó algunos miles de pesos frente a mí, y me dijo: a nuestra próxima reunión, llegas con una falda que yo te haya comprado. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas o faltas del más mínimo respeto”.

También, durante el video, dice que buscó la forma de denunciar, y finalmente terminó en la Unidad de Género de Grupo Salinas, en donde se sometió a un proceso de investigación.

Explica que su denuncia, y el relato de los hechos, coincidió con varios casos. “No era una coincidencia, era un modus operandi. Nos encierra en cu casa, nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia, que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres, se masturba, te toca, te violenta, y también se narraban un par de otros casos, de casos distintos, y terribles”.

Antes de concluir el video, narra que en diciembre de 2020, la Unidad de Género determinó que Romer es un violentador sexual patológico, que atenta contra mujeres, y con una sonrisa en su cara, confirma que ganó la denuncia.

También dice que una conocida, bastante respetada del gremio, que le dice que su novio, le acababa de platicar que por los años 1991-1992, una amiga suya había sido violentada por Andrés Roemer, de manera similar.

Otra mujer que decidió alzar la voz, fue la periodista Monserrat Ortiz, quien, por medio de la perfil de Twitter Periodistas Unidas Méxicanas. En una publicación el perfil de Twitter, se lee que hace dos años se compartió la denuncia de manera anónima, pero ahora se decidió hacerla pública.

En su testimonio, la periodista explica que, conoció a Roemer en 2017, cuando era reportera de ADN40. En ese entonces, dice, ella tenía 23 años.

Dice que el mismo día que lo conoció, Roemer le envió solicitud de amistad en Facebook, y que en cuanto la aceptó, él le escribió en seguida, diciéndole que le veía mucho talento, y le ofreció colaborar en algunos proyectos.

“Cuando dijo eso me emocioné, no solo porque alguien como él “viera mi talento”, sino porque la empresa me estaba pagando una mierda y pensé que quizá trabajando profesionalmente en su proyecto podría tener más ingresos”, se lee en la misiva.

Explica que se quedaron de ver un sábado, y que el escritor mandó a su chofer, quien la dejó en el domicilio de Roemer, en la colonia Roma.

“Primero comenzó a hablar de trabajo. Me preguntó cuanto me pagaban en ADN40. “Es broma”, dijo cuando le respondí. “Conmigo vas a crecer mucho más”, explica la reportera.

Dice que aquél día llevaba vestido y que el escritor le hizo el comentario de que seguro se lo había puesto para enseñarle las piernas. Después, le comenzó a tocar las piernas y cuando ella quiso detenerlo, Roemer le dijo que era muy amigo de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, y que podía hacerla crecer mucho en la empresa, pero si no “cooperaba”, podía hacer que la corrieran.

Posteriormente, narra, el hombre se comenzó a masturbar y abusó de ella. Al terminar, le dio 7 mil pesos en efectivo y varios dólares, diciéndole que se comprara un vestido caro para cuando se volvieran a ver.

“Llegué a mi casa a vomitar. Durante los siguientes meses tuve las crisis de ansiedad más fuertes de mi vida”, dice en la carta.

Otra comunicóloga que acusó al escritor de abusar de ella, fue Talía Margulis, quien dijo que el abuso se llevó a cabo hace aproximadamente 10 años, cuando trabajaba con él en La Ciudad de las Ideas.

Andrés Roemer es cofundador del Festival La Ciudad de las Ideas. Foto: Tomada de Instagra @romereandres

La mecánica fue similar a los dos anteriores, ya que, dijo, Roemer la citó en su casa, cerca de la plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, para, supuestamente, hablar de trabajo. En el lugar, el hombre le ofreció una copa de vino y se le acercó para hacerle insinuaciones.

Aparte de estas denuncias, hay otras tres que permanecen en el anonimato, y que también se compartieron en el perfil de Twitter de Periodistas Unidas Mexicanas.

Según el perfil de Andrés Roemer en la página oficial de La Ciudad de las Ideas, el escritor tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, en Massachusetts, además de un doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de California, en Berkeley y un posdoctorado en Códigos Culturales y Psicología Evolutiva con distinción académica en el mismo centro universitario.

Es autor de 17 libros y dos obras de teatro.

Roemer es cofundador del “Festival Internacional de Mentes Brillantes, La Ciudad de las Ideas”.

MÁS DE ESTE TEMA:

El oscuro caso Salgado Macedonio: en el país de los feminicidios, el partido del presidente postula a un hombre acusado de violación

Ricardo “N” dio la cara tras escándalo de abuso sexual y dijo desconocer los motivos por los que fue denunciado

De las travesuras que la reina amaba a las denuncias de abuso sexual: el príncipe Andrés cumple 61 años solo y repudiado