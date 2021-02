“Gravísimo error”: López-Gatell llamó a no sobreestimar el uso del cubrebocas para prevenir el COVID-19

(Foto: EFE)

Durante la habitual conferencia vespertina para informar sobre el avance de la pandemia en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, volvió a llamar a la población a no confiar totalmente en el cubrebocas para prevenir el COVID-19.

De ese modo, destacó la importancia de seguir todas las medidas de prevención necesarias para evitar un posible contagio de COVID-19 y no sobreestimar la efectividad del uso de la mascarilla, pues muchos confunden que utilizarlo es una garantía para no infectarse.

Y es que durante la conferencia, el funcionario fue cuestionado sobre la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos de utilizar doble cubrebocas, a lo que aclaró:

“Efectivamente sacaron un informe reciente que habla sobre la eficiencia de filtración de doble cubrebocas respecto al cubrebocas simple, pero eso de ninguna manera quiere decir es la única manera de protegerse del virus. Si pensamos eso cometeríamos un gravísimo error porque se sobreestima la utilidad del cubrebocas y se descuida la sana distancia, el lavado de manos, el no acudir a lugares públicos, el no salir de casa cuando se tienen síntomas, entonces, por favor, no simplifiquemos las cosas diciendo que es el único medio para prevenirse del virus”.

(Foto: Cuartoscuro)

De igual manera aseguró que todas las organizaciones de salud pública del mundo, incluyendo la Secretaría de Salud de México, tienen claro que “el cubrebocas por sí mismo no es un instrumento infalible de prevención”.

Sobre el avance de la vacunación en adultos mayores dijo que hay una respuesta solidaria del pueblo de México “y la verdad es que esto es motivo de enorme orgullo”.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias todas las mañanas.

Por su parte, el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología, habló de la muerte de dos personas adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos, con lo que descartó que haya sido atribuible a la vacuna recibida contra el virus SARS-CoV-2 pues “la vacuna no puede producir la enfermedad para la cual se coloca”.

Y es que este martes 16 de febrero, un médico adscrito al Hospital “Centenario de la Revolución” del ISSSTE en Morelos reportó, en redes sociales, el fallecimiento de “dos colegas, un médico y una enfermera por #COVID19”. De igual forma, aseguró, ambas personas habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech.

(Foto: Reuters/Edgard Garrido)

Alomía Zegarra aclaró que de acuerdo con las pruebas de laboratorio, el médico pudo haber contraído el virus días antes de recibir la primera dosis del esquema.

“La vacuna no puede producir la enfermedad para la cual se coloca, más bien se coloca para prevenir la ocurrencia de la enfermedad, por lo tanto no se puede considerar como un evento atribuible o supuestamente atribuible a la vacuna contra el SARS-CoV-2 el hecho de que ocurra la enfermedad”, concluyó.

En el informe se dio a conocer que la cifra de casos confirmados de COVID-19 se elevó a 2,004,575, luego de que se registraron 8,683 contagios nuevos, respecto a los notificados un día anterior. Asimismo, con 1,329 nuevos fallecimientos originados por complicaciones de la enfermedad, el número total de decesos aumentó a 175,986.

Por otro lado, 55,901 personas (3%) han presentado síntomas en los últimos 14 días (3 al 16 de febrero), por lo cual son considerados casos activos y pueden contribuir a la dispersión del virus SARS-CoV-2 entre el resto de la población, de no mantener las medidas sanitarias ni el debido aislamiento.

En ese sentido, la Ciudad de México y Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos, seguidas de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Morelos, Jalisco, Puebla, Tabasco y San Luis Potosí; en conjunto concentran el 78% de los casos activos del país.

MÁS SOBRE EL TEMA

Mapa del coronavirus en México 17 de febrero: el país superó los 2,000,000 de casos y CDMX concentra la mayoría

En segundo día de vacunación, 31 mil 499 adultos recibieron dosis contra COVID-19 en CDMX

La oscura realidad detrás de la vacunación contra el COVID-19 en México