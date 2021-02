INE aprobó a la alianza Va por México para competir en 219 distritos

(Foto: Cuartoscuro)

El Consejo de Instituto Nacional Electoral (INE) avaló de manera unánime la ampliación de 176 a 219 el número de distritos en los que la coalición Va por México (PRI-PAN- PRD) tendrá candidatos para la elecciones federales del 6 de junio, con el fin de lograr un contrapeso en la Cámara de Diputados.

El Partido Acción Nacional (PAN) contará con 72 abanderados; el Revolucionario Institucional, con 77 y el de la Revolución Democrática (PRD), con 70.

Lo anterior, indicó el INE, es con fin de dar un mayor contrapeso al proceso electoral.

Lo anterior generó diversos señalamientos entre Morena y los partidos que conforman la alianza.

(Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Sergio González Luna, representante de Morena ante el INE, calificó que con la coalición en PRI, PAN y PRD como “saqueadores”. “No sé cómo tienen cara, porque lo que quieren es recuperar sus privilegios. Son un tumor de México porque quieren enquistarse para seguir con esas prebendas, por eso están desesperados, saben que no están permeando la coalición”.

En tanto, Odulio Ávila, representante de Acción Nacional ante el INE, indicó que la reacción de Morena es porque presiente que perderán las elecciones “porque México requiere una nueva mayoría […] no necesita más engaños, necesita unidad, consensos, respeto, no más división, no más ocurrencia como hacedora de la política pública”.

Añadió que la expectativa de una alianza que genere contrapesos en el Congreso a las decisiones presidenciales y comentó que se han registrado “una regresión autoritaria, violentadora de los derechos, que ha generado mayor inseguridad y crisis económica”.

Gerardo Triana, representante del PRI, sostuvo que es generar un contrapeso en la Cámara de Diputados y “mejorar las posibilidades de vida ante un deficiente ejercicio legislativo que se ha traducido en un deficiente ejercicio de gobierno que no ha satisfecho las expectativas de los mexicanos”.

(Foto: Cuartoscuro)

El perredista Ángel Ávila refirió que mientras el presidente divide, la alianza busca hacer frente al odio y división “hay que rescatar al Poder Legislativo de la tutela del presidente y frenar los excesos del Poder Ejecutivo centralista […] Por supuesto que hay muchos errores de estos partidos de la coalición, son errores que tenemos que enmendar”

El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral.

La modificación del convenio incluye 20 distritos federales de Jalisco y 10 en Oaxaca, además ampliaron el número de candidaturas en el Estado de México, donde sólo se habían pactado 17 distritos y ahora son 23.

Asimismo, retiran el distrito dos de Baja California, cuyo origen partidista era del PAN, y Tijuana sería para el PRD y Mexicali para el PRI; además se agregan dos de Chihuahua a favor del PRD y de Acción Nacional.

(Foto: captura de pantalla)

En la Ciudad de México pasó de 20 a 24 distritos: dos para el PAN, 4 y 15, de Magdalena Contreras y Benito Juárez; para el PRD el 9 de Tláhuac y el PRI el 22, en Iztapalapa.

En Chihuahua aumentaron dos distritos; en Veracruz se sumó un distrito más a la alianza, ahora será un total de 11.

