“¿BOROLAMLO?”: Chumel Torres comparó al presidente con Borolas y Felipe Calderón

Chumel Torres no para de mofarse y criticar la administración federal de Andrés Manuel López Obrador. Esta ocasión, a través de su cuenta de Twitter, el influencer compartió una fotografía del mandatario en la que, por su atuendo, lo comparó con el actor mexicano Borolas, aludiendo a la forma en que el mandatario, en algún momento, se refirió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Luego de haber superado la enfermedad de COVID-19, el presidente retomó sus giras por diversos estados de la República. El viernes 12 de febrero asistió a la inauguración de la primera etapa de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” en Xaltocan, Tlaxcala en compañía de otros funcionarios estatales y locales.

De hecho, la foto compartida por el youtuber corresponde a dicho acto. En ella se observa a López Obrador detrás de un estado translúcido y con una vestimenta de color verde olivo. Aunque la ropa no cuenta con ninguna insignia, se asemeja al uniforme utilizado por los elementos castrenses, Además, el pantalón luce con diversas arrugas, como si la talla no fuera la correspondiente, por lo que no tardó en hacer la comparación y llamarlo “Borolamlo”.

La incursión del Borolas en la política mexicana

Borolas es el apodo con el cual fue conocido el comediante Joaquín García Vargas. Protagonizó diversos papeles en 128 películas producidas durante la Época de Oro del cine mexicano junto a personajes como Germán Valdés “Tin Tan” y Mario Moreno “Cantinflas”. Además, su vestimenta, conformada por un sombrero de bombín y un saco o chaqueta bastante amplia, fue otro de sus sellos personales.

No fue sino hasta agosto de 2019 cuando su relevancia cinematográfica trascendió al ámbito político nacional. Durante una conferencia matutina en Villahermosa, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el proceso de pacificación establecido en su Plan Nacional de Desarrollo y la fecha en que daría inicio.

Ante la pregunta, aseguró que a diferencia de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la suya no buscaría la resolución de los problemas de inseguridad por medio de la violencia y otras medidas coercitivas. De hecho criticó su uso de las fuerzas armadas y declaró que:

<b>“Le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía. No había, ni siquiera, un plan y en vez de atender las causas quiso, de manera espectacular, resolver el problema sólo con el uso de la fuerza”</b>.

Sin embargo, también recordó un acto del expresidente en 2007, cuando le declaró la guerra al narcotráfico desde el municipio de Apatzingán, Michoacán y se refirió a él como el “comandante Borolas” por la apariencia que guardó cuando vestía el uniforme militar. En ese sentido dijo:

“Cuando declara la guerra a la delincuencia organizada va a Apatzingán, Michoacán, que hay mucho calor así como en Tabasco, es la tierra caliente de Michoacán y va también vestido de militar, se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas y ahí declara la guerra”.

El mismo día, al difundirse las declaraciones, el expresidente emitió un mensaje a través de su cuenta verificada de Twitter, @FelipeCalderon, y defendió la estrategia de seguridad.

“Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande.”

Las cifras oficiales de muertes durante el sexenio encabezado por el panista fueron reservadas en su administración hasta 2024. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones del semanario Zeta, dejó más de 80 mil muertes en el sexenio culminado en 2012.

La cifra anual de homicidios aumentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el número máximo fue en 2018, con 33,738. No obstante, en 2019 se registró un nuevo récord con 34,582 muertes violentas.

