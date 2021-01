Fernández Noroña se disculpará en conferencia de prensa, aunque no ha recibido notificación del tribunal

Gerardo Fernández Noroña fue señalado de ejercer violencia política de género por el TEPJF (Foto: Cuartoscuro)

El diputado Gerardo Fernández Noroña anunció que no se disculpará por escrito con la diputada panista Adriana Dávila. A través de una transmisión en vivo en su canal oficial de YouTube declaró que el posicionamiento, sobre los señalamientos de violencia política de género en su contra, lo realizará en conferencia de prensa cuando sea notificado.

“He decidido no hacer por escrito la disculpa o mi posicionamiento, cualquiera que sea la decisión que tome. Sino he decidido hacerlo en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Probablemente será el lunes porque es la hora que no me han notificado. O sea que mañana no creo que se haga.”, declaró el legislador del PT.

Aunque el video fue titulado como “Una disculpa pública”, el diputado no aceptó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por el contrario, declaró que “Si yo me disculpo es reconocer algo que no hice, pero además es quedar marcado de por vida por violencia de género”.

Información en desarrollo*