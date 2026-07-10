Los memes inundan X tras suspensión de la cuenta de Pati Chapoy

Los memes inundan X tras suspensión de la cuenta de la Chapoy. (Infoabe México Especial)

La suspensión de la cuenta oficial en X de la periodista Pati Chapoy ha sido celebrada por usuarios como una victoria colectiva. La titular del programa Ventaneando enfrenta una ola de críticas por validar una serie de comentarios controversiales hechos por Pedro Sola sobre el maltrato animal el pasado 6 de julio.

La noche del miércoles, el perfil verificado de la comunicadora fue desactivado de X —anteriormente Twitter—, en medio de una enorme presión social que exigía sanciones internas contra Sola y Chapoy por alentar discursos de odio y hacer apología del maltrato animal.

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La cuenta de Paty Chapoy en la plataforma X muestra un mensaje de suspensión por incumplimiento de las reglas del servicio. (X)

Pedro Sola, quien en 2022 ya había sido blanco de la cancelación digital por apoyar que a los perros se les corten las cuerdas vocales para no incomodar en espacios públicos, ahora arremetió contra los sitios pet-friendly: “Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”, expresó.

Chapoy validó sus expresiones; incluso, hizo un comentario igual de controversial al referirse a personas que humanizan a sus perros: “Dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”.

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Pedro Sola ofrece una disculpa pública en el programa de televisión Ventaneando, como muestra una captura de pantalla de una publicación de Instagram. (Instagram: Ventaneando)

Usuarios celebran con memes suspensión de la cuenta de Pati Chapoy en X

Hasta el momento, la periodista no ha aclarado si su perfil fue suspendido o ella eliminó su cuenta. Sin embargo, la desaparición coincide con una campaña a gran escala de colectivos animalistas, quienes escalaron el tema con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

El empresario, quien públicamente ha manifestado empatía por los animales e impulsado políticas para garantizar su estadía en sus empresas, catalogó las expresiones de Pedro Sola como “lamentables”.

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Aunque “Pedrito” ha concentrado el rechazo colectivo, la actitud laxa de Pati Chapoy ha derivado en cuestionamientos en su contra.

En la cuenta oficial de Ventaneando en Instagram, usuarios hacen hincapié en que Chapoy no ha ofrecido disculpas por sus expresiones ofensivas contra dueños de mascotas. “@chapoypati tú también edúcate y discúlpate! Por qué te reíste y aplaudiste!”, indicó una seguidora de Ventaneando.

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La escalada obligó a Pati Chapoy a restringir e incluso desactivar los comentarios en varias de sus publicaciones. Mientras tanto, al margen de memes que celebran la penalización contra Pati Chapoy, la polémica evolucionó de la cancelación digital a una campaña formal que exige sanciones contra Pedro Sola.

Usuarios de X comparten un meme de Katy Perry con expresión de sorpresa ante la suspensión de la cuenta de Pati Chapoy. (X)

Un meme con la imagen de una mujer con expresión de asombro circula entre las reacciones a la suspensión de la cuenta de Pati Chapoy en X. (X)

Un meme con la imagen de un vehículo dirigiéndose a un arco con la inscripción 'LA CHINGADA' bajo la lluvia ilustra la reacción de usuarios a la suspensión de la cuenta de Pati Chapoy en X. (X)

Un meme muestra a una mujer con delantal que exclama "¡Jesucristo vencedor!" en redes sociales, tras la suspensión de la cuenta de Pati Chapoy. (X)

Un mono con una frase popular de satisfacción es parte de las reacciones de usuarios en redes sociales a la suspensión de la cuenta de Pati Chapoy en X. (X)

Un meme con un personaje animado en un sillón y el texto "Jajaja Adoro los finales felices" ilustra la reacción de usuarios en redes sociales a la suspensión de la cuenta de Pati Chapoy en X. (X)

Un meme ilustra a Pedro Sola caracterizada como Cruella de Vil, con perros asustados a su alrededor, sosteniendo un frasco de veneno y aplicándose lápiz labial. (X)

Diputada de Morena exige sanciones penales contra Pedro Sola

Margarita Corro Mendoza, diputada de Morena, exigió que se aplique el artículo 208 del Código Penal contra Pedro Sola y TV Azteca. Corro Mendoza sostiene que las declaraciones del conductor en el programa Ventaneando no deben resolverse solo con una disculpa pública.

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Durante la transmisión, Sola manifestó su rechazo a la presencia de mascotas en tiendas, supermercados y restaurantes, sugiriendo lanzar carne envenenada y, en tono elevado, insinuó disparar a los dueños.

Corro Mendoza señaló que la disculpa de Sola, leída en el programa dos días después de los hechos, no lo exime de responsabilidad legal.

El conductor reconoció su error y atribuyó sus palabras a una falta de empatía y a su contexto generacional. Pati Chapoy, quien aplaudió durante la emisión, no ofreció una disculpa directa y minimizó la polémica.

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