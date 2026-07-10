Mueren 4 personas tras ser arrastradas en patrulla por el río Atoyac en Puebla: uno de ellos era policía municipal

Patrulla fue arrastrada por el agua con cuatro personas en el Río Atoyac en Santa Clara Ocoyucan, Puebla (especial)

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el estado de Puebla dejaron una tragedia en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, donde un elemento de la policía municipal perdió la vida luego de que la patrulla en la que realizaba labores de auxilio fuera arrastrada por la fuerte corriente del río Atoyac.

El fallecido fue identificado como Agustín “Malo” Martínez, exsecretario de Seguridad Pública y elemento activo de la policía municipal de Ocoyucan, quien participaba en acciones de apoyo a la ciudadanía durante las inundaciones provocadas por el temporal.

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De acuerdo con los primeros reportes, la unidad policial circulaba en una zona cercana al río Atoyac cuando fue sorprendida por el incremento del nivel del agua, ocasionado por las fuertes precipitaciones que azotaron la región metropolitana de Puebla.

La corriente terminó arrastrando la patrulla, lo que movilizó de inmediato a corporaciones de emergencia y seguridad de los tres órdenes de gobierno para localizar tanto a los ocupantes de la unidad como al vehículo oficial.

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Durante las primeras horas del operativo fueron localizados los cuerpos de tres mujeres, quienes habían encontrado refugio sobre la patrulla mientras esperaban ser rescatadas de las inundaciones.

Policía desapareció durante las labores de rescate

Río Atoyac en Santa Clara Ocoyucan, Puebla rescate de cuerpos inundaciones lluvias (especial)

Tras el hallazgo de las tres mujeres, las autoridades confirmaron que el conductor de la patrulla permanecía desaparecido.

Se trataba de Agustín “Malo” Martínez, quien presuntamente fue arrastrado por la corriente mientras realizaba maniobras para auxiliar a habitantes afectados por las inundaciones.

Su desaparición dio paso a un amplio operativo de búsqueda que se prolongó durante varias horas en distintos puntos del cauce del río Atoyac y zonas aledañas.

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Después de intensas labores de búsqueda, autoridades confirmaron este jueves la localización sin vida del policía municipal.

El fallecimiento de Agustín “Malo” Martínez ha generado muestras de solidaridad entre compañeros de la corporación, autoridades municipales y ciudadanos, quienes reconocieron su labor durante la emergencia provocada por las lluvias.

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El elemento participaba en acciones de rescate y apoyo a la población cuando ocurrió el accidente que terminó cobrando su vida.

Operativo de búsqueda involucró helicópteros y drones

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Para localizar al policía desaparecido, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un importante operativo.

Entre los recursos utilizados destacaron:

Recorridos terrestres en las zonas afectadas.

Sobrevuelos con el helicóptero de la Policía Estatal.

Drones especializados para inspeccionar áreas de difícil acceso.

Coordinación entre cuerpos de Protección Civil, policías municipales, estatales y otras corporaciones de emergencia.

Las autoridades señalaron que estas herramientas permitieron ampliar el reconocimiento de la zona afectada por el desbordamiento y la fuerza del río.

Fuertes lluvias provocaron severas inundaciones en Puebla

Las precipitaciones registradas durante este miércoles ocasionaron múltiples afectaciones en el sur de la ciudad de Puebla y municipios vecinos.

Entre las zonas con mayores complicaciones se encuentran:

Angelópolis.

Vía Atlixcáyotl.

Lomas de Angelópolis.

San Andrés Cholula.

Santa Clara Ocoyucan.

Las lluvias provocaron inundaciones en vialidades, anegamientos en diversos puntos y complicaciones para la circulación vehicular, además del incremento en el nivel de ríos y barrancas.

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La muerte de Agustín “Malo” Martínez pone de manifiesto los riesgos que enfrentan diariamente los elementos de seguridad y rescate durante fenómenos meteorológicos extremos, especialmente cuando realizan labores para proteger a la población en situaciones de emergencia.

El operativo de vigilancia y atención a las zonas afectadas continúa en distintos municipios de Puebla mientras se evalúan los daños ocasionados por las intensas lluvias.

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