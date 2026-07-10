Qué dijo Pedro Sola sobre los perros que lo puso en la mira de autoridades de CDMX

Comentarios pasados del conductor contra los perros reavivan la indignación en redes sociales, donde usuarios rechazan su disculpa y piden sanciones. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Pedro Sola dijo durante el programa Ventaneando que no tolera ver mascotas en tiendas, supermercados ni restaurantes, y lo que siguió encendió una controversia que en 48 horas rebasó las redes sociales, llegó al Congreso y puso en entredicho su permanencia frente a las cámaras de TV Azteca.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada“, dijo Sola ante las risas y los aplausos de la conductora Pati Chapoy. El comentario no se detuvo ahí.

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“Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”

Sola escaló el tono al referirse a quienes pasean a sus perros en carriola: “O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”. Chapoy respondió en tono de broma: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”. Fue entonces que la conductora Mónica Castañeda trató de hacerlo recapacitar en sus palabras, sin lograrlo: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”.

"Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada", dijo Sola en Ventaneando; la frase se viralizó, lo convirtió en tendencia y le valió el rechazo de artistas, colectivos animalistas y una diputada de Morena que pide aplicar el Código Penal. (X)

El video se viralizó en horas y convirtió a “Pedrito” Sola en tendencia nacional. Las exigencias de despido inundaron X, Instagram y TikTok antes de que la televisora emitiera cualquier pronunciamiento. La indignación no cedió con el paso de los días: al contrario, cada nueva declaración de los involucrados sumó más voces al rechazo. Usuarios en redes señalaron que Sola solo lamentó sus palabras “por haberse hecho viral”, y que leer la disculpa desde su celular restó credibilidad al gesto.

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Los colectivos animalistas Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo arremetieron contra las cuentas oficiales de TV Azteca y Grupo Salinas. La Fundación Huellitas Alemán fue directa: “La crueldad no es contenido. Lo que pasó en las pantallas de TV Azteca no es un comentario sin importancia, es incitación al maltrato animal y es inaceptable”. La petición en Change.org superó las 1,000 firmas en pocas horas y exige que la televisora implemente políticas más estrictas sobre los comentarios que sus conductores emiten al aire.

Pedro Sola pide perdón y atribuye sus palabras a la edad

Las palabras de Sola en Ventaneando se viralizaron en horas, convirtieron al conductor en tendencia nacional y derivaron en una petición con más de 1,000 firmas, el rechazo de figuras del espectáculo y una exigencia penal desde el Congreso. (Captura de pantalla)

Dos días después, el miércoles 8 de julio, Sola leyó un texto en el programa donde reconoció el error. “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”, declaró. Añadió que se considera “incapaz de matar una mosca” y que en un medio tan importante “dices cosas sin pensar”.

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El conductor también apeló a su generación: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora”. Cerró con una declaración de arrepentimiento: “Siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”.

Algo que llamó la atención es que Chapoy no ofreció disculpa propia. Declaró visiblemente molesta que entendía “a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar”, frase que los internautas consideraron insuficiente. Tras esos dichos, el cantante Apio Quijano le apuntó directamente: “Me sorprende, señora Chapoy, tantos años y que se ría de un tema tan serio y tan delicado”.

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Artistas y figuras públicas rechazan los comentarios

El conductor pidió perdón pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede y apunta también a Pati Chapoy. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando / @carlitosbenavides / Eduardo España)

El actor Marcos Valdés publicó un video visiblemente afectado: “Lo que hiciste no tiene madre. ¿Cómo te atreves a decir que vas a envenenar a los animalitos inocentes?” La ex Miss Universo Lupita Jones fue más directa al cuestionar la permanencia de Sola en el medio: “No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono y una pantalla de un medio de comunicación formal en nuestro país”.

El actor Mauricio Martínez amplió la crítica: “¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de comentarios de personas que fomentan la violencia, el maltrato y la deshumanización en medios? Son una vergüenza”. El actor Carlos Bonavides defendió el vínculo entre las personas y sus mascotas con un conmovedor mensaje en sus redes: “Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos. No te escudes en tu edad para hacer esa crítica”.

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Incluso horas antes de las disculpas públicas, Ricardo Salinas Pliego respondió el 8 de julio a través de X, luego de que una usuaria le preguntó directamente si tomaría medidas: “Sus dichos fueron lamentables”. No adelantó si habrá sanciones internas ni respondió a las exigencias de despido, lo que generó más presión entre internautas que señalaron la incongruencia: el propio empresario ha compartido en redes su política de permitir perros y gatos callejeros en sus tiendas Elektra.

La diputada de Morena exigió aplicar el Código Penal

Apio Quijano se sumó a la presión contra Ventaneando tras los dichos de Pedro Sola sobre envenenar mascotas. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado / Facebook Apio Quijano)

La situación sigue escalando, pues la legisladora de Morena Margarita Corro Mendoza rechazó que la disculpa pública baste para cerrar el caso: “Que el señor haya salido a pedir disculpas no es como debe resolverse, porque ya lo expresó. El señor tiene que responder por esas expresiones”.

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Corro Mendoza fue directa sobre el alcance legal del asunto: “Lamentable, porque está pidiendo que a los perros se les envenene. Condenable. El artículo doscientos ocho del Código Penal debe de aplicarse y sancionar a la televisora y al que lo dijo”. La diputada no dejó margen: una disculpa al aire no tiene efectos sobre la responsabilidad legal que, a su juicio, ya se generó con las palabras emitidas en televisión nacional.

La viralización de lo sucedido con Pedro Sola reavivó momentos pasados donde el conductor ya había mostrado su desagrado por los perros, por lo que internautas señalaron que no es algo nuevo. Mientras la polémica por sus declaraciones en Ventaneando del 7 de julio sigue sin cerrarse, usuarios en redes sociales rescataron un video de 2022 en el que el conductor ya había expresado comentarios similares: en esa ocasión pidió que a los perros les cortaran las cuerdas vocales para que no ladraran. La cuenta de X @TuTiaSandra difundió el clip este 10 de julio y el video acumula 97,600 reproducciones.

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El episodio más reciente que aviva la indignación proviene de 2011. La dueña de Pay de Limón, el perro que sobrevivió a la mutilación de Los Zetas en Zacatecas, relató en redes sociales lo que habría ocurrido cuando el animal visitó el foro de Ventaneando tras hacerse viral su historia de rescate.

“Jamás se me va a olvidar cuando estábamos con Pay en el foro, cómo este señor lo empujó y dijo: ‘No, no, no, quítenme ese perro de aquí’”, contó la rescatista. Agregó que fue la propia Pati Chapoy quien frenó a Sola en ese momento: “Pati Chapoy, en un momento así como de lucidez, le dijo: ‘No, Pedro, eso no se hace’. Cosa que no hizo ayer”.

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Pay de Limón sobrevivió al ataque de un grupo del narco y en 2011 visitó el foro de Ventaneando; sin embargo, su llegada no fue bien vista por Pedro Sola.

“¿Me va a disparar por traer a Pay de Limón en carriola?”

La dueña del animal no dejó pasar el comentario de Sola sobre los dueños que pasean a sus perros en carriola. Pay de Limón usa carriola porque Los Zetas le cortaron las patas traseras. Su rescatista fue directa: “Usted dijo que le daban ganas de dispararle a esas personas. Aquí estoy yo. ¿Me va a disparar por traer a Pay de Limón en la carriola?”

La rescatista también rechazó la disculpa que Sola leyó en Ventaneando el 8 de julio: “Me acabo de enterar que usted acaba de emitir un comunicado pidiendo perdón. Pidiendo perdón con un texto que no lo escribió usted, porque usted no siente amor por los perros”. Añadió: “¿Usted cree, Pedro Sola, que le vamos a creer a usted que se arrepintió? Pues no, no le creemos”.

La dueña de Pay de Limón cerró con una exigencia que va más allá del despido: “Ojalá de verdad que esto llegue hasta las últimas consecuencias, a las que tengan que ser. No nada más a que lo saquen de Ventaneando y de TV Azteca, sino que llegue aún más allá. Por Pay de Limón y por todos los perritos”.

La PAOT se pronunció sobre los comentarios de Pedro Sola

La PAOT condenó los comentarios de Pedro Sola sobre los animales. (Captura de pantalla Ventaneando YouTube)

Finalmente la noche del jueves 9 de julio, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) emitió un posicionamiento firme contra los comentarios de Pedro Sola, quien en televisión nacional expresó intolerancia hacia los animales de compañía e incitó a envenenarlos. La PAOT calificó estas expresiones como inaceptables, pues pueden normalizar la violencia y el maltrato animal, acciones que la legislación vigente sanciona. De acuerdo con la Procuraduría, el maltrato animal es una problemática grave y persistente en la Ciudad de México: las denuncias oficiales crecieron de 1,868 en 2019 a 3,868 en 2025. A nivel nacional, se estima que 7 de cada 10 animales de compañía sufren alguna forma de maltrato. Por ello, la PAOT exhortó a figuras públicas y medios a ejercer su influencia con responsabilidad y llamó a la sociedad a denunciar todo acto de abuso, reiterando su compromiso con la protección y el bienestar animal en la capital.