Reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía cortar cuerdas vocales a perros

Una caricatura editorial retrata a Pedro Sola sentado con expresión tensa mientras seis perros de distintas razas ladran furiosos a su alrededor, sobre un fondo rojo que se degrada a negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un video de 2022 donde Pedro Sola pedía cortar las cuerdas vocales a los perros ha vuelto a circular en redes sociales sumándose al fuego de la polémica que ya tenía combustible propio, luego de que el conductor de Ventaneando dijo el pasado 7 de julio que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a canes en establecimientos comerciales.

El clip de 2022 muestra a Sola, junto a Daniel Bisogno y Linet Puente, discutiendo sobre los perros en espacios públicos, especialmente en restaurantes.

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Bisogno entonces le dice a Linet Puente: “Pero imagínate que te esté ladrando y comiéndote tu enchilada”, a lo que ella responde que los suyos sí ladran y que cuando los llevaba a esos establecimientos terminaban llorando, por eso casi no los sacaba.

En medio de la polémica de los recientes dichos de Pedro Sola sobre envenenar perros, internautas revivieron otro video de 2022 donde el conductor de Ventaneando hace otro lamentable comentario de maltrato animal. (X/@TuTiaSandra)

Es entonces cuando Pedro Sola lanza su polémica declaración: “Pues mándales cortar las cuerdas vocales”, y la extiende: “y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”.

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Ante dichas declaraciones Linet Puente suelta un “¡Dios mío!“, seguido de una risa nerviosa, a lo que después aclara ”él lo dijo, que conste".

La coincidencia entre ese material de archivo y sus recientes dichos ha amplificado el rechazo hacia el conductor de TV Azteca. Para los internautas que compartieron el video de 2022, los comentarios recientes ya no son sólo un desliz aislado sino un patrón.

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Entre los comentarios y críticas se lee:

“Ese viejo nefasto es necesario que ya desaparezca de la televisión. Ojalá le pase lo que les desea a los animalitos. Todo el mal que desea que lo sufra ahora.”

“Me da la impresión que ese sujeto si ha atentado contra la vida de algún perrito. No es normal el odio y cólera que refleja cuando arremete contra esos animalitos”.

“Es un ser humano horrible”.

“Siento que sí sería capaz de matar a un perro”.

“Tanto odio no es normal. ¿O lo mordió un perro de chiquito, o es un psicópata en potencia?”

“Es el típico viejito que pone carne con vidrios y lo deja en los parques.”

“Propongo acabar con el programa. Los patrocinadores: McCormick, Pizzerías Little Caesars y Yakult. Si podemos meterles quejas y hacer ruido, a ver si se logra.”

“Cuanto odio hacia los animales vive dentro de ti. Por fin la máscara se te cayó. Ahora podemos ver al ser humano resentido que eres.”

“Que les den donde más les duela: una mega multa a él, a Chapoy y a Azteca, y que vayan a parar esas tres multas a asociaciones de animales y rescatistas.”

La disculpa que no convenció

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, respondió sobre los hechos el 8 de julio a través de su perfil de X: “Sus dichos fueron lamentables”. Más tarde añadió que en ninguna de sus empresas “está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo” y prometió reforzar acciones de protección para perros y gatos. No adelantó si habrá medidas internas ni respondió a las exigencias de despido.

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Ese mismo 8 de julio, horas después de la reacción de Salinas Pliego, Sola leyó una disculpa en el programa. Lo hizo con el celular en la mano, un detalle que la audiencia no pasó por alto y que avivó las críticas sobre la autenticidad del gesto.

“Lamento mucho haber dicho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias”, dijo Sola al aire.

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Agregó: “Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué” y apeló a su edad y a la época en que vivió como factores que explican su postura. Lleva 30 años en la televisora.

Pati Chapoy tuvo un papel destacado en ambos momentos de la polémica. En el video de 2022, rio durante los comentarios. Chapoy no ofreció una disculpa directa. Sí tomó la palabra para pedirle a la audiencia que redirigiera esa “energía” hacia causas como las madres buscadoras o el acceso a medicamentos para niños con cáncer. La intervención generó una nueva ola de críticas contra la conductora, a quien señalaron de desviar el tema.

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