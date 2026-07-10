PAOT CDMX condena comentarios de Pedro Sola y advierte sobre repercusiones legales por incitar al maltrato animal

Junto a Pati Chapoy, Pedro Sola es uno de los conductores que iniciaron 'Ventaneando'. Foto: @tiopedritosola, Instagram

La controversia por las declaraciones de Pedro Sola sobre perros y sus dueños escaló a un nuevo nivel. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) emitió un posicionamiento oficial en el que condenó los comentarios realizados por el conductor de Ventaneando, al considerar que pueden contribuir a normalizar conductas sancionadas por la legislación en materia de bienestar animal.

El pronunciamiento se suma a las críticas de organizaciones animalistas, la disculpa pública del presentador y el llamado de una diputada de Morena para analizar posibles responsabilidades legales derivadas de sus declaraciones.

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¿Cómo inició la polémica?

El conflicto comenzó durante una emisión de Ventaneando, cuando Pedro Sola expresó su rechazo a la presencia de perros en establecimientos pet-friendly.

En la conversación aseguró que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los animales que encontraba en restaurantes y centros comerciales. Posteriormente, elevó el tono al referirse a quienes pasean a sus mascotas en carriolas y afirmó que daban “ganas de darles un balazo”.

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Las expresiones provocaron una fuerte reacción en redes sociales y fueron calificadas por colectivos animalistas como un mensaje que promueve el maltrato animal. Días después, el conductor ofreció una disculpa pública en la que reconoció una “falta de empatía” y aseguró que buscará informarse mejor sobre el tema.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México emite un posicionamiento oficial que condena comentarios sobre maltrato animal. (X: PAOT CDMX)

PAOT advierte que los comentarios pueden normalizar delitos

En su posicionamiento, la PAOT rechazó de manera categórica las declaraciones emitidas por el conductor y sostuvo que este tipo de mensajes pueden fomentar actos de violencia contra los animales.

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La dependencia señaló que los comentarios “pueden propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente”.

Asimismo, recordó que los animales son reconocidos como seres sintientes y llamó a medios de comunicación, figuras públicas y líderes de opinión a ejercer su influencia con responsabilidad social para evitar expresiones que promuevan la violencia.

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La procuraduría también expuso que el maltrato animal continúa siendo un problema creciente en la capital. Según cifras citadas por la propia institución, las denuncias pasaron de mil 868 casos en 2019 a 3 mil 868 en 2025. Además, recordó que, de acuerdo con información del Instituto Belisario Domínguez del Senado, siete de cada diez animales de compañía en México sufren algún tipo de maltrato.

Pedro Sola ofrece una disculpa pública en el programa de televisión Ventaneando, como muestra una captura de pantalla de una publicación de Instagram. (Instagram: Ventaneando)

Posibles repercusiones para Pedro Sola en TV Azteca

Aunque Pedro Sola ya ofreció una disculpa pública y Ricardo Salinas Pliego calificó sus declaraciones como “lamentables”, hasta el momento TV Azteca no ha anunciado sanciones internas contra el conductor.

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En redes sociales han circulado versiones sobre una posible salida del comunicador de Ventaneando; sin embargo, la empresa no ha confirmado esa posibilidad.

Diversos analistas consideran que la permanencia del conductor dependerá de la evaluación interna de la televisora y de la evolución de la presión pública. También existen antecedentes en los que la titular del programa, Pati Chapoy, respaldó a colaboradores que enfrentaban controversias, por lo que no existe certeza sobre una eventual separación del proyecto.

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Presentan peticiones en contra del conductor Pedro Sola tras cometarios en contra de las mascotas. (Captura de pantalla: change.org)

Diputada de Morena pide analizar sanciones penales

La polémica también llegó al ámbito legislativo. La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue cualquier posible responsabilidad jurídica.

La legisladora solicitó revisar la aplicación del artículo 208 del Código Penal y planteó que las autoridades competentes analicen si las declaraciones emitidas durante el programa pueden configurar alguna conducta prevista por la legislación.

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Hasta ahora no existe información oficial sobre la apertura de una investigación penal contra Pedro Sola o contra TV Azteca. La postura de la diputada representa una petición pública y cualquier eventual procedimiento dependería de la actuación de las autoridades competentes conforme al marco legal vigente.