Christian Nodal se muestra más unido a sus abuelos maternos con nuevas fotografías y reaviva polémica con sus padres

En medio de la ruptura con sus padres, el sonorense encuentra en sus abuelos el ancla familiar más cercana y los presume abiertamente en redes sociales. (@nodal)

Este viernes 10 de julio, Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram una fotografía abrazado con don Ramón, su abuelo materno, en Mecatlán, Nayarit. En la imagen, Nodal recuesta la cabeza sobre el hombro del señor mientras sostiene una botella de cerveza. Como fondo musical eligió “Mi Viejo”, interpretada por Piero, una canción sobre la figura paterna que sus seguidores no pasaron por alto.

Horas antes, el artista había publicado desde Nashville una serie de fotografías en una mesa de billar, sin mencionar contexto alguno. La estampa con don Ramón llegó después, cargada de simbolismo para quienes siguen de cerca el conflicto que Nodal atraviesa con sus padres.

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El fondo del distanciamiento es legal. Jaime González, padre del artista y titular de JG Music, renovó ante el IMPI la marca “Christian Nodal”, con lo que obtuvo el control sobre el nombre artístico, la imagen y el catálogo musical de su hijo hasta 2036. El registro original se hizo cuando Nodal era menor de edad y nunca se transfirió a su nombre al llegar a la mayoría de edad.

Una foto con su abuelo materno en Nayarit y la canción "Mi Viejo" de fondo: así apareció este viernes el sonorense en redes, en medio de su ruptura con Jaime González y Cristy Nodal. (@nodal)

Para operar de forma independiente, el cantante inició el pasado 22 de abril el trámite de registro de la marca “El Forajido” ante el IMPI. Romper el vínculo contractual vigente, sin embargo, le exigiría pagar una indemnización millonaria que, según versiones cercanas al caso, no podría solventar de inmediato.

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El distanciamiento con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, se refleja también en redes sociales: el cantante dejó de seguirlos y eliminó publicaciones relacionadas con ellos. Ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas sobre el estado actual de la relación.

Don Ramón y doña Mela, el ancla familiar que se mantiene

No es la primera vez que Nodal recurre a sus abuelos maternos en medio de la tormenta. El pasado 27 de mayo compartió una imagen en blanco y negro abrazado con don Ramón y doña Mela, padres de Cristy Nodal. En esa foto, el abuelo le daba un beso en la frente. El audio elegido entonces fue “Mama, I’m Coming Home”, de Ozzy Osbourne, una canción sobre redención familiar que sus seguidores tampoco pasaron por alto.

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La publicación de Nodal con sus abuelos maternos, acompañada de una canción de Ozzy Osbourne sobre redención familiar, llega en medio de la polémica.(@nodal)

El propio artista ha revelado que, durante uno de los momentos más oscuros de su vida, el apoyo de don Ramón y doña Mela fue determinante para superarlo. El vínculo con ellos aparece como el más estable dentro de una familia que atraviesa una fractura pública.

Ángela Aguilar y Nodal, presentes en los festejos de la familia del cantante

La cercanía con la rama materna de su familia no impide que Ángela Aguilar y el sonorense se mantengan activos en los festejos del entorno del sonorense. El 22 de junio, la pareja celebró el cumpleaños de Iván Nodal, primo del cantante, en una reunión íntima rodeada de familiares. Aguilar documentó la noche en sus historias de Instagram con un videoclip donde Nodal la besa y entona “Sin Fortuna”, de Gerardo Reyes, visiblemente pasado de copas.

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Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram un video donde el sonorense la besa y canta, en medio de una reunión familiar para celebrar el cumpleaños del primo del artista. (@angela_aguilar_)

Fotografías y videos de esa celebración se filtraron esa misma noche a través de redes sociales y páginas de fans de la pareja. En las imágenes, Nodal y Aguilar aparecen en compañía de parientes del intérprete de mariacheño, en una alberca y posteriormente cantando en lo que fue una reunión privada para celebrar al primo con un grupo en vivo.

En sus conciertos recientes, Christian Nodal ha lanzado mensajes sobre deslealtad que su público lee como referencias directas al conflicto familiar. Desde el escenario lo dijo sin rodeos: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes".

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