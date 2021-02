Vincularon a proceso a Alonso Ancira por el caso Agro Nitrogenados

Alonso Ancira continuará dentro del Reclusorio Norte(Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles se vinculó a proceso a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración en la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), quien fue detenido en mayo de 2019 por el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita.

Debido a lo estipulado por el juez, Alonso Ancira deberá continuar en el Reclusorio Norte, más allá del acuerdo que anteriormente habían logrado la defensa del acusado, en el que se establecía un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (PEMEX) a cambio de que la Fiscalía General de la República retire los cargos que darían continuidad al juicio en su contra.

Uno de los puntos primordiales de dicho acuerdo fue que los abogados de Ancira ofrecieron 2 millones de dólares como garantía y solicitaron al juez sustituir la prisión preventiva con libertad condicional, no obstante, José Artemio Zúñiga Mendoza denegó dicha condición.

En ese sentido, las solicitudes realizadas por José Luis Castañeda, representante legal del acusado, para continuar con el proceso bajo arresto domiciliario fueron desestimadas. De hecho, ambos personajes argumentaron la edad y las condiciones de salud de Ancira. Y destacaron que los padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión lo pondrían en una situación de riesgo en caso de contraer COVID-19 al interior del reclusorio en la capital.

Los abogados de Ancira ofrecieron 2 millones de dólares como garantía (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, la defensa del acusado habían asegurado que el dinero señalado como presuntamente lavado era completamente legal, pero el portal López Dóriga Digital informó que el juez rechazó la prescripción del delito.

Por lo anterior, continuarán las investigaciones por un supuesto soborno de más de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, y la venta a un aparente sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados.

Otro de los momentos relevantes durante la mañana de este martes fue cuando los representantes legales de Ancira Elizondo solicitaron al Juez Federal la anulación de todas las actuaciones en contra de su defendido derivadas de la primera diligencia. El argumento recayó en la existencia de una suspensión provisional que impedía su captura luego de haber sido extraditado.

Sin embargo, el equipo representante de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el rechazo de la petición. De esa forma, el recurso fue desechado por el Juez, quien destacó que esa discusión de los temas se llevó a cabo durante la primera audiencia.

Previo a la audiencia, la defensa legal del empresario mexicano aseguró que su cliente “está abierto a la petición del Gobierno de México” para pagar los 200 millones de dólares que presuntamente recibió de sobreprecio por la planta de Agro Nitrogenados.

En torno al caso de Alonso Ancira, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró esta mañana que la intención es que se regrese todo lo que se sustrajo (Foto: Cuartoscuro)

“Ustedes han escuchado públicamente que siempre ha habido comentarios o peticiones de parte del gobierno invitándolo a una reparación del daño. En este momento nosotros, como lo hicimos la última audiencia, abrimos la puerta para una reparación del daño”, dijo el abogado.

En torno al caso de Alonso Ancira, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró esta mañana que la intención es que se regrese todo lo que se sustrajo.

Nosotros lo que queremos es que se devuelva todo lo que se sustrajo. Sí, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados y con los brazos cruzados y no es nada más la decisión de un juez como era antes que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito. No, ahora todo es transparente. No hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad”, aseguró el mandatario del país.

