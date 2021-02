Nuevo lote de vacunas Pfizer será únicamente para 11 categorías de trabajadores de la salud: Arturo Herrera

Nuevo lote de vacunas Pfizer será únicamente para once categorías de trabajadores de la salud: Arturo Herrera (Foto: REUTERS/Gustavo Graf Maldonado)

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que llegará un nuevo lote de vacunas que será destinado para la segunda dosis de los trabajadores de la salud en la primera línea de atención COVID-19.

“Como lo anunciamos, el próximo martes llegará a #México un nuevo lote de #vacunas Pfizer. Éste será destinado de manera casi exclusiva a la vacunación de los trabajadores de #salud que están en la primera línea en hospitales #COVID19″, informó a través de sus redes sociales el funcionario público mexicano.

Sobre la polémica de personas que se han saltado la fila para obtener la vacuna mucho antes del registro destinado para ellos, quitándole la oportunidad a una persona del servicio médico que atienen exclusivamente los contagios, aseguró que han sido muy pocos los casos. Y explicó, además, que únicamente hay 11 categorías de trabajadores que pueden ser vacunados, para que no haya confusiones al respecto.

“Son pocos los casos, afortunadamente, de quienes se han saltado la fila. Pero para que no quede duda, la @SSalud_mx ha establecido las únicas 11 categorías de trabajadores de salud que recibirán la vacuna en la primera fase”, tuiteó Herrera.

Estas categorías son: enfermera, inhaloterapeuta, médico, laboratorista/químico, técnico radiólogo, camillero, asistente médico, así como personal de limpieza e higiene, de ambulancia, de alimentos y trabajo social, que incluye personal pasante, de confianza y eventuales.

Y finalizó con un llamado a todos los mexicanos, en el que pidió que seamos responsables y mantengamos vigilado el proceso de vacunación, para que únicamente sea el personal de salud quienes reciban las vacunas destinadas en esta primera etapa de vacunación.

Es #responsabilidad de todos asegurarnos que quienes están más expuestos y nos están cuidando (los trabajadores de salud en hospitales #COVID19) sean los primeros en recibir las #vacunas.

Nuevo lote de vacunas Pfizer será únicamente para once categorías de trabajadores de la salud: Arturo Herrera (Foto: REUTERS/Gustavo Graf Maldonado)

Durante la conferencia vespertina diaria de actualización de datos sobre la COVID-19 en México del 6 de febrero de 2021, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la farmacéutica Pfizer no podrá adelantar el envío de las próximas dosis de su vacuna.

Aseguró que la fecha aproximada de la llegada del nuevo embarque serían los días 8 o 10 de febrero, sin embargo, se le notificó al gobierno nacional que al menos una parcialidad del cargamento contemplado llegará hasta el próximo 15 de febrero.

La decisión no fue tomada por la empresa farmacéutica, pues tienen que seguir los protocolos estipulados por la Unión Europea (UE), los cuales limitan las exportaciones del biológico a terceros países ajenos al viejo continente.

“No es por voluntad de Pfizer y no es por desairar la petición que ha hecho el presidente López Obrador”, aseguró en conferencia de prensa. No obstante, este asunto también generó incertidumbre entre los gobernadores, pues no están seguros de cuántas podrían recibirse.

Hugo López-Gatell dio a conocer que la farmacéutica Pfizer no podrá adelantar el envío de las próximas dosis de su vacuna (Foto: Twitter/HLGatell)

Por otro lado, de acuerdo con Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), la siguiente vacuna será aplicada con los embarques que llegarán entre el 15 y el 22 de febrero.

“Quien recibió la primera dosis entre el 13 de enero a la fecha, estas segundas dosis se van a cubrir con el embarque del 15 de febrero, esperamos cerca de 511 mil dosis, con esto podemos cubrir al personal”, dijo.

Además, remarcó que a pesar de que el esquema de vacunación de Pfizer indicaba que la segunda aplicación debería darse luego de 21 días, era difícil pensar que se seguiría al pie de la letra, pues la producción y el abastecimiento del biológico no iban a la misma marcha.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Fiscalía de Morelos vinculó a proceso a dos personas por el robo de 20 dosis de vacunas COVID-19

Gobierno de la CDMX confirmó 79 muertes por COVID-19 en asilos de ancianos

Coronavirus en México: se sumaron 1,701 muertos en un día