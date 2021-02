Reportaron fuga de gas en toma clandestina de La Purísima, Puebla

La fuga de gas fue de una toma clandestina en Puebla (Foto: Twitter Protección Civil)

Una fuga de gas LP de una toma clandestina de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue registrada en las primeras horas de este viernes, por lo que cerca de 300 habitantes del municipio de San Martín Texmelucan en Puebla tuvieron que evacuar.

Los vecinos de la colonia La Purísima que se encontraban en un radio de 1 kilómetro a la redonda tuvieron que desalojar sus hogares como parte de los protocolos de seguridad, informó Protección Civil Estatal de Puebla.

Personal del Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional y Protección Civil arribó a la zona para controlar la fuga, evitando que el gas siguiera escapando y poniendo en riesgo a la población.

Durante los trabajos de control, las autoridades habilitaron un refugio temporal en el gimnasio Ángeles Blancos, en el cual al menos 73 personas fueron atendidas por el DIF de Puebla, DIF municipal y personal de Salud local de la jurisdicción sanitaria número 5.

Protección Civil informó (Foto: Twitter)

El gobernador de la entidad, Miguel Ángel Barbosa Huerta, recordó que el hidrocarburo es una actividad ilícita, por consecuente, aseguró que “hoy mismo” detendrá a los responsables de haber perforado el ducto de gas LP.

“Conducta criminal, vamos tras ellos hoy mismo, no vamos a permitir que gente que estén en estas actividades delictivas estén descansando en la colonia de junto”, apuntó en conferencia de prensa el mandatario.

Por su parte, David Méndez Márquez, titular de la Secretaría de Gobernación local, señaló que la fuga de gas originó una columna de 25 metros que comenzó a formarse a las 05:15 horas de este 5 de febrero.

Al menos 300 personas tuvieron que ser evacuadas (Foto: Twitter Protección Civil)

Señaló que como medida precautoria la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de luz en un radio de 3 kilómetros y se activó el Sistema Estatal de Protección Civil con el que las autoridades trabajaron coordinadamente.

“El reporte que tenemos es que está bajo control, ya no hay riesgo de explosión, está disminuyendo la presión del ducto y en próximas horas se podrá proceder al sellado del ducto” dijo, no obstante, cerca de las 14:00 horas Protección Civil de Puebla informó que ya se había cancelado la toma clandestina y la población ya no estaba en riesgo, por lo que las personas evacuadas comenzaron a volver a sus hogares y la CFE reactivó el servicio eléctrico.

¿Por qué causó confusión en las redes sociales?

La emergencia por la fuga de gas LP de una toma clandestina se hizo tendencia en redes sociales, sin embargo, no fue completamente por la preocupación de los cibernautas, sino porque muchos de ellos confundieron el nombre de la colonia afectada, La Purísima, con un establecimiento nocturno de la Ciudad de México.

Cibernautas confundieron el nombre de la colonia afectada -La Purísima- con el nombre de un antro LGBTIQ (Foto: Twitter)

Aunque la mayoría estaba informando sobre lo ocurrido, algunos tuiteros creyeron que se trataba de algo relacionado al antro que además es un espacio LGBTTIQ y que cerró sus puertas por la crisis sanitaria de COVID-19 hace casi un año.

Tras ello, los propios cibernautas confesaron que el error se debió a que les hace falta salir de fiesta, pues no pudieron evitar pensar en el centro nocturno cuando vieron La Purísima en tendencia.

“Leí ‘La Purísima en trendingtopics y pensé en Zona Rosa.. Así de chingos me urge salir de fiesta (y aprender geografía, evidentemente)”; “Cuando vi ‘La Purísima’ en tendencia, pensé que ya la iban a abrir”, fueron algunos comentarios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Antros y bares al aire libre en CDMX: analizan alternativas de reapertura en semáforo rojo

Masacre en Tamaulipas: identificaron a tres de los 19 calcinados como hombres de origen guatemalteco