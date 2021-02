Ahmed Aguilar, el primer mexicano que es vacunado con las dos dosis de Sputnik V: “Es segura y funciona”

Video: Infobae México.

Ahmed Aguilar, de 46 años, se convirtió en el primer mexicano en recibir las dos dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 .

“Es una gran responsabilidad. Primero, estoy contento porque pude comprobar que la vacuna es segura. Segundo, tenemos la responsabilidad de informar que la vacuna está funcionando”, contó el mexicano del otro lado del monitor, desde la capital rusa Moscú, a Infobae .

Aguilar recibió en Rusia la primera dosis del medicamento el pasado 25 de diciembre. La segunda 21 días después, el 15 de enero.

Antes de empezar con sus actuales vacunaciones masivas, el Kremlin dio prioridad a tres sectores de su población: personal médico, maestros y periodistas. Ahmed no estaba dentro de ninguno. Pero su esposa sí, y en el medio de comunicación en el que ella trabaja ya tenían la dosis que le correspondía. Sin embargo, por estar embarazada, ella no pudo ser inoculada. Entonces se la cedió a Aguilar.

Foto: Ahmed Aguilar

El proceso, según contó, fue sencillo: le pidieron no ingerir bebidas alcohólicas 72 horas antes de la primera aplicación y la víspera se hizo prueba PCR y de antígenos para asegurar que no estaba contagiado del SARS-CoV-2.

Después de que recibió la primera dosis de la Sputnik V, Ahmed, al menos al principio, no presentó reacciones secundarias graves. Si acaso horas después tuvo fiebre, según detalló, le subió la temperatura hasta 38.5 grados. Era uno de los efectos que le habían advertido podría presentar. Pero también le indicaron que, de sentirse mal, lo único que podía tomar era paracetamol. Eso hizo. Y con eso le bastó.

“Aquí están poniendo la vacuna tanto a los residentes como a los extranjeros”, comenta Ahmed explicando que lo único que requirió presentar para ser vacunado fue una identificación oficial, del tipo pasaporte. Y tras recibir el par de dosis recibió un certificado oficial, escrito en ruso y en inglés, para que compruebe que él ya fue inoculado contra el COVID-19.

Foto: Ahmed Aguilar

No obstante subrayó que el tener ya puestas las dos dosis de la vacuna anticovid, no significa que pueda relajarse en las medidas de protección. “Nosotros por indicaciones del Ministerio de Salud, al salir tenemos que seguir utilizando cubrebocas en los lugares públicos, se sigue pidiendo que se respete la distancia social (...) Por respeto a todos los que no están vacunados y a las personas que no se la pueden poner, pues sigo cumpliendo con todas estas (medidas)”.

Este mexicano lleva cinco años viviendo en Rusia, un país de 146 millones de habitantes que desde el inicio de la pandemia ha registrado 4 millones de contagios y casi 75,000 muertes por el virus. Ahmed, quien trabaja como asesor de seguros, logró llegar al momento de su vacunación sin haberse contagiado del coronavirus. No tenía anticuerpos según la prueba que se hizo un día antes de recibir la primera dosis. Ahora tiene en sus sistema 128 unidades.

Por otro lado, Ahmed señaló que en Rusia sí se había informado sobre los resultados de la Fase 3 de la Sputnik V, entonces para cuando se vacunó él estaba completamente tranquilo y confiaba en el antídoto. “Lo que se hizo es, en la página de la vacuna aquí en Rusia se publicó que era lo importante que se debía saber de la Fase 3″.

Foto: Ahmed Aguilar

Y es que a finales del pasado mes de enero, en la región de Latinoamérica creció una fuerte polémica que apuntaba que países como Argentina y México habían adquirido la Sputnik V sin contar con la información sobre los resultados de ese medicamente en su Fase III de pruebas.

El conflicto se difuminó el 2 de febrero cuando la renombrada publicación científica internacional The Lancet publicó los resultados de los análisis de eficacia del inoculante, revisados finalmente por pares a nivel internacional. El documento señala que en un análisis intermedio de un ensayo clínico de Fase III, Sputnik V mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y seguridad. Mientras que la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 fue del 91.6%.

“Ahora hay que seguir creando consciencia para que todos se sigan cuidando” , concluyó su testimonio el mexicano Ahmed Aguilar.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

The Lancet publicó datos sobre la vacuna rusa Sputnik V: mostró una efectividad de 91,6 % y no registró efectos adversos graves

“Es biológicamente imposible”: López-Gatell aseguró que la vacuna no causa la enfermedad de COVID-19

“El error más grave de todos es no haber rectificado”: Laurie Ann Ximénez-Fyvie, la doctora de Harvard que reveló la criminal gestión de la pandemia en México